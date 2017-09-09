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День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде

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21 мая отмечаем всеукраинский День вышиванки - что означают узоры на сорочках и как их носить.
День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
pinterest.com

21 мая 2020 года в Украине отмечается День вышиванки. Праздник выпадает на третий четверг мая.  В этот день каждый может показать свою любовь к Украине, народной традиции, а также “похвастаться“ не просто модной или дорогой вещью - а нарядом, который украшали, вкладывая душу и особый смысл. Да-да, ведь каждый рисунок на вышиванке - код, причем в каждом регионе Украины - он свой, уникальный. Больше интересных фактов о вышиванке расскажет Ivona.

История украинской вышиванки

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История вышивки на территории Украины насчитывает не одну тысячу лет. Преимущественно, вышивали девушки. Готовя приданное к свадьбе, молодые рукодельницы готовили специальный сундук, который год за годом наполняли вышитыми обновками. Небогатые невесты имели по 30-40 рубашек, а зажиточные девушки на выданье хранили 100 и больше сорочек.

День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
pinterest.com

Важным элементом в гардеробе молодой семьи считалась вышиванка для младенца - на нее наносила узор мать или бабушка ребенка. Во время работы над сорочкой - пели народные песни и читали молитвы, чтобы сорочка стала надежным оберегом. Ткань для женских сорочек делали из конопли или льна - сами эти материалы считали оберегом для молодой матери и ее будущего ребенка.

В вышивке все элементы имеют сакральное значение - нитки, ткань, орнамент и цвета. Древнейшей и самой сложной считается вышивка белым по белому. В старину нити для такого узора отбеливали на протяжении трех лет.

День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
pinterest.com

Часто можно услышать, что украинская вышивка - это код нации, исследователи считают, что в орнаментах вышиванках наш народ “вписывал“ счастье, судьбу, долгую жизнь и свободу.

Особенности вышиванок в разных областях

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В каждом регионе вышиванки имеют свои особенности. Например, на Полтавщине рушники и рубашки часто вышивают гладью и только белыми нитками, иногда добавляя к узору серые или красные нити. На манишках рубашки узоры обводили черными или же цветными полосками.

На Полесье вышивка всегда отличалась некой строгостью и простотой, часто в орнаменте использовали геометрические фигуры, повторяющиеся несколько раз. Чаще всего для вышиванки использовали красные нитки.

День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
pinterest.com

На Юге Украины всегда был популярен растительный орнамент, а техника - крестиком. В этом регионе используют широкую цветовую палитру - присуще сочетание ярких красок.

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Одной из самых необычных считают Борщевскую вышиванку из Тернопольской области. Ее практически невозможно ни с чем спутать из-за преобладания черного цвета. В народе даже сохранилась легенда, что во время одного из набега кочевников в этой местности погибли все мужчины, а женщины из окрестных деревень поклялись в течение 7 поколений вышивать только черные сорочки.

День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
pinterest.com

Традиции Дня вышиванок в Украине

Праздновать День вышиванки предложила студентка факультета истории Черновицкого национального университета в 2006-м. Ее вдохновил знакомый, который постоянно носил вышиванку. Тогда на пары в вышитых сорочках пришли несколько студентов и преподавателей Черновицкого университета. Сейчас праздник стал почитаемым и любимым - в День вышиванки украинцы надевают сорочки, платья, футболки или дополняют образ любой другой вышитой деталью.

Праздник также почитаем в Сети - любимым стал конкурс на “Лучшую вышивку“ и лучшее фото в вышиванке. Интернет-магазины, торгующие вышитыми вещами, часто разыгрывают к празднику яркие новинки. С 2015-го года к празднику проводят акцию “Подари вышиванку защитнику“, на сегодняшний день в ней приняли участие около 50 стран мира. Вышиванки передают воинам на Донбасс. 

Знаменитости в украинских вышиванках

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Уже несколько лет украинская вышиванка остается настоящим модным трендом среди знаменитостей с мировым именем. И речь идет не просто о рисунке - сорочки заказывают именно у украинских дизайнеров.Так, в украинских вышитых сорочках и платьях часто можно увидеть Деми Мур, Милу Кунис, Диту фон Тиз, Сандру Буллок. В 2012-м, когда в Украине проходил чемпионат мира по футболу, вышиванку купила себе певица Мадонна.  

Элементы украинской вышивки используют в коллекциях такие именитые бренды, как Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana. В 2015-м американский Vogue назвал украинскую вышиванку одним из главных трендов сезона.

С чем носят вышиванку

В старину крой и особенности сорочек были подчинены укладу жизни и традициям. Скажем, раньше разрез на женских рубашках делали почти до пояса, чтобы можно было кормить младенца. Рубашки были довольно длинными, поскольку наши предки не носили нижнего белья. Незамужние девушки носили сорочки с ярко вышитым подолом поверх юбки, подпоясывая сорочку красивым поясом.

День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
День вышиванки в Украине: Интересные факты о традиционном наряде
pinterest.com

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После сватанья низ вышиванки прятался в поневу – юбку особого кроя из кусков шерстяной ткани. У ппредков было три основных фасона юбки - дерга, запаска и плахта. Запаска и дерга считались повседневными. Запаска шилась из недорогой шерстяной ткани разных оттенков синего, красного, зеленого цветов. Она представляла собой кусок ткани, к верхним углам которого пришивали тесемки или тонкие пояски, чтобы закреплять юбку на талии. Одновременно надевались две запаски разного цвета: одна сзади, другая спереди. В такой юбке было удобно двигаться и управляться по хозяйству.

Дерга состояла из трех кусков черной плотной ткани, которые облегали фигуру женщины, а на талии, связывались широким мягким поясом. В праздничные дни украинки надевали плахту, как часть нарядного костюма.

Считается, что первым “европеизировал“ украинскую вышиванку в 19-м веке Иван Франко - он надевал ее с европейским костюмом и задал своеобразную моду. Современники вспоминали: “Где бы он ни появлялся, непременно привлекал внимание своим пиджаком и вышитой рубашкой под пышными воротниками и галстуками“.

Иван Яковлевич Франко
Иван Яковлевич Франко
wikipedia.org

Сейчас вышиванку часто комбинируют с классическими голубыми, черными или темно-синими джинсами, льняными брюками, просторными, в этническом стиле юбками, и даже мини - главное, чтобы вам нравилось и образ получился нарядным.

Ранее мы рассказывали, как сделать маникюр в стиле украинской вышиванки.

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Теги: День вышиванки, вышивание, вышиванка, праздник
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Источник: Ivona.bigmir.net

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