День вышиванки: дата, история и традиции праздника

Узнайте, когда в 2021 году будут праздновать день самого известного украинского наряда.

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Во второй половине мая украинцы вот уже 15 лет отмечают День вышиванки – особой одежды с вышивкой, которую порой называют кодом украинского этноса. Ivona решила подробнее рассказать о Дне вышиванки, его истории и традициях.

День вышиванки 2021: когда отмечают

У Дня вышиванки нет точной даты, и его празднуют третий четверг мая, а 2021 году праздник приходится на 20 мая.

День вышиванки 2021 - дата и история праздника depositphotos.com

День вышиванки: история праздника

Впервые день вышиванки отпраздновали в 2006 году в Черновцах, а 2021 году это празднование произойдет уже в 15 юбилейный раз. Праздник украинской этноодежды появился благодаря инициативе студентки Черновицкого национального университета Юрия Федьковича Лесе Воронюк, которая предложила одногруппникам и преподавателям выбрать один день и прийти на учебу в вышванках. В первый год инициативу поддержали всего несколько студентов и преподавателей, а сейчас праздник разросся до международных масштабов.

Как празднуют день вышиванки в Украине

Обычно, в день вышиванки украинцы одевают вышитую одежду на работу, учебу или встречу с друзьями. В докарантинные времена проводились флешмобы и даже марши людей в вышиванках. В этом году у праздника очень серьезная тема – экологическая (посвященная проблеме вырубки лесов, высыхания рек и загрязнения окружающей среды пластиком).

В 2021 году организаторы предлагают отметить День вышиванки в формате Дня уличной этномузыки. На разных площадях, парках, пешеходных улицах будут играть традиционные музыки (кобзари, лирники, свирельщики, трембитари и цимбалисты). В таком формате День вышиванки можно отметить ярко и громко, и в то же время, не нарушая карантинные нормы и избегая скопления людей.

Интересные факты о вышиванках

Скифы были прародителями вышивки. По свидетельствам Геродота, вышивкой свою одежду украшали еще скифы. Кстати, узоры на серебряных фигурках мужчин, датированных IV веком и найденных на Черкасчине, идентичны вышивкой украинского костюма XVIII – XIX века.

Вышиванка в регионах Украины отличаются. Каждый регион страны может похвастаться уникальными вышитыми сорочками, они отличаются фасонами, цветом, способом вышивки, орнаментом и узорами. Как правило, орнаменты делятся на три группы: абстрактный, растительный и животный.

Сильный оберег. Первые вышиванки выполняли роль не только одежды, но и были сильнейшим оберегом. Именно поэтому сорочки украшали узорами на рукавах, воротниках, подоле так, чтобы рисунок касался тела.

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