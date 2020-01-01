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Лилия Ребрик очаровала нежным образом в оригинальной вышиванке

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Ведущая Лилия Ребрик примеряла платье от дизайнера Оксаны Полонец.
Лилия Ребрик очаровала нежным образом в оригинальной вышиванке
Лилия Ребрик очаровала нежным образом в оригинальной вышиванке
Пресс-служба

Ведущая программы «Ранок з Україною» и актриса Лилия Ребрик нередко выбирает вышиванки для утренних эфиров на канале «Украина». Но на съемках праздничного выпуска «Ранку з Україною» ко Дню Независимости телезвезда появилась в очень особенном образе – длинном белом платье с необычной цветочной вышивкой.

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Наряд Лилии создает вау-эффект. Это не классическая вышиванка, которые мы привыкли видеть. Белоснежное пышное платье полной длины имеет модные в этом сезоне рукава-буфы и элегантный вырез-лодочку. Цветочная вышивка малинового цвета придает наряду особого украинского шарма, а пояс в тон подчеркивает талию. Платье от Оксаны Полонец дополняют аксессуары – изумрудные бусы и серьги.

Лилия Ребрик в вышиванке
Лилия Ребрик в вышиванке
Пресс-служба

Такой роскошный образ Лилия создала специально для праздничного выпуска программы «Ранок з Україною» ко Дню Независимости, который выйдет в эфире канала «Украина» 24 августа. На ярких фото со съемок телеведущая позирует в поле подсолнухов, что под Киевом.

«В праздничной программе «Ранок з Україною» ко Дню Независимости мы продемонстрируем, какая живописная и красивая наша страна. Будем путешествовать по Украине, чтобы показать самые удивительные ее уголки. А съемки начали с такого яркого поля подсолнухов. Заходишь – такая невероятная тишина, такие невероятные цвета, такие невероятные ароматы и такое спокойствие. Настоящее место силы», – говорит ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик в вышиванке
Лилия Ребрик в вышиванке
Пресс-служба

Смотрите праздничный выпуск программы «Ранок з Україною» ко Дню Независимости 24 августа на телеканале «Украина».

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной фигуры.

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Теги: Лилия Ребрик, вышиванка
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Источник: Ivоna bigmir)net

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