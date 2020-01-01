Полное лунное затмение: когда и кто сможет его увидеть

Астрологи сообщают, что в мае пройдет полное лунное затмение. Кто и когда его сможет увидеть.

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В конце мая состоится первое лунное затмение в 2021 году. Ivona решила выяснить точную дату и время лунного затмения в мае 2021 года, где его можно наблюдать и что нельзя делать в день лунного затмения.

Лунное затмение в мае 2021 года: дата, время и кто сможет его наблюдать

Первое лунное затмение в 2021 году пройдет 26 мая. Начало затмения в 12.44, максимальная фаза 14.18, а окончание 15.52 по киевскому времени.

Кто сможет наблюдать лунное затмение в мае 2021: лунное затмение 26 мая смогут наблюдать жители стран Юго-Восточной Азии, Австралии, северной и частично Южной Америки. В Украине лунное затмение будет недоступно для наблюдения, поскольку Луна в это время будет находится под горизонтом.

Лунное затмение 26 мая 2021: влияние на жизнь

Хоть лунное затмение произойдет 26 мая, однако его влияние будет ощущаться за три дня до и три дня после. Таким образом, рекомендуют проявлять осторожность с 23 по 29 мая.

Что не стоит делать в дни влияния лунного затмения:

Не назначайте на эти дни операции, консультации у врачей, поскольку вам могут поставить неправильный диагноз, а неправильное лечение ухудшит ваше здоровье.

Не стоит решать важные рабочие вопросы (увольнение, повышение).

Не рекомендуется в эти дни проводить любые манипуляции с собственной внешностью, начиная от покупки косметики и заканчивая сменой имиджа. Считается, что в этот период вкусы человека становятся резко противоположными.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу или путешествие.

В эти дни стоит избегать стрессов и перенапряжений, также стоит отложить занятия спортом, поскольку есть большой риск получить травму.

Не рекомендуется выяснять отношения, так как есть шанс наговорить лишнего или полностью исказить ситуацию.

В дни влияния лунного затмения не стоит решать финансовые проблемы, нельзя давать или брать в долг, дарить и получать дорогие подарки.

Что можно делать в 26 мая 2021 – день лунного затмения:

Избавляться от вредных привычек.

Проводить практики очищения тела, пространства, дома, а также избавляться от всего ненужного и отжившего.

Завершать дела.

Подводить итоги и анализировать события прошлого.

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