ТОП-6 домашних лайфаков, которые НЕ работают
1. Батарейки в холодильнике
Интересный способ продления жизни батарейки: достаточно просто положить ее в холодильник, и она прослужит гораздо дольше.
Звучит, конечно, замечательно, но на деле совет абсолютно не работает: под воздействием низких температур и в условиях повышенной влажности аккумулятор разряжается еще быстрее, а внешняя оболочка батарейки ржавеет и портится.
2. “Золотые“ яйца
Если сырое яйцо тщательно взболтать в скорлупе и сварить, то яйцо станет равномерного желтого, золотистого цвета.
К правде этот способ не имеет никакого отношения. Как бы вы не трясли его, силы рук будет недостаточно чтобы равномерно перемешать желток и белок внутри скорлупы.
3. Зубная паста от прыщей
Один бьюти лайфхак советуют избавляться от воспаленных прыщей с помощью нанесения на них простой зубной пасты.
Недорогие пасты содержат микрочастицы, которые не предназначены для наружного применения. В состав практически всех зубных паст входит эфирное масло ментола, которое, конечно, подсушивает кожу, но для сухой или чувствительной кожи может обернуться настоящей катастрофой - болезненными микроожогами.
4. Туалет и кола
Из-за абразивных качеств напитка, некоторые лайфхаки рекомендуют использовать колу в качестве средства для чистки унитазов, мол, удаляет даже застарелые загрязнения.
На практике же кола - едва ли не самое бесполезное средство для чистки: из-за большого количества сахара, она покрывает унитаз липкой пленкой, к которой загрязнения пристают еще быстрее, да и антисептических и антибактериальных свойств напиток не имеет.
5. Утюг и крахмал
Если утюг долго не чистили, то он может оставлять на одежде пятна и разводы. Пыль скапливается и сгорает при высоких температурах, из-за чего на технике образуется нагар. Избавиться от подобных пятен можно с помощью пятновыводящих средств.
А вот лайфхак с проглаживанием на области пятна картофельного или кукурузного крахмала совершенно не работает.
6. Плита и автомобильный воск
На различных форумах можно найти десятки лайфхаков, как сделать так, чтобы кухонная поверхность загрязнялась не так быстро.
Среди них есть и довольно опасный, применять который строго не рекомендуется.
Особые умельцы рассказывают, что плиту можно натереть автомобильным воском. Никогда не делайте этого. Во-первых, это пожароопасно. Во-вторых, испарения будут регулярно проникать в пищу в процессе приготовления и могут привести к токсическому отравлению.
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