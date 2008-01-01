Собрали для вас самые популярные лайфхаки, которые не работают. Будьте осторожны!

1. Батарейки в холодильнике

Интересный способ продления жизни батарейки: достаточно просто положить ее в холодильник, и она прослужит гораздо дольше.

Звучит, конечно, замечательно, но на деле совет абсолютно не работает: под воздействием низких температур и в условиях повышенной влажности аккумулятор разряжается еще быстрее, а внешняя оболочка батарейки ржавеет и портится.

ТОП-6 домашних лайфаков, которые НЕ работают pinterest.com

2. “Золотые“ яйца

Если сырое яйцо тщательно взболтать в скорлупе и сварить, то яйцо станет равномерного желтого, золотистого цвета.

К правде этот способ не имеет никакого отношения. Как бы вы не трясли его, силы рук будет недостаточно чтобы равномерно перемешать желток и белок внутри скорлупы.

3. Зубная паста от прыщей

Один бьюти лайфхак советуют избавляться от воспаленных прыщей с помощью нанесения на них простой зубной пасты.

Недорогие пасты содержат микрочастицы, которые не предназначены для наружного применения. В состав практически всех зубных паст входит эфирное масло ментола, которое, конечно, подсушивает кожу, но для сухой или чувствительной кожи может обернуться настоящей катастрофой - болезненными микроожогами.

4. Туалет и кола

Из-за абразивных качеств напитка, некоторые лайфхаки рекомендуют использовать колу в качестве средства для чистки унитазов, мол, удаляет даже застарелые загрязнения.

На практике же кола - едва ли не самое бесполезное средство для чистки: из-за большого количества сахара, она покрывает унитаз липкой пленкой, к которой загрязнения пристают еще быстрее, да и антисептических и антибактериальных свойств напиток не имеет.

5. Утюг и крахмал

Если утюг долго не чистили, то он может оставлять на одежде пятна и разводы. Пыль скапливается и сгорает при высоких температурах, из-за чего на технике образуется нагар. Избавиться от подобных пятен можно с помощью пятновыводящих средств.

А вот лайфхак с проглаживанием на области пятна картофельного или кукурузного крахмала совершенно не работает.

ТОП-6 домашних лайфаков, которые НЕ работают pinterest.com

6. Плита и автомобильный воск

На различных форумах можно найти десятки лайфхаков, как сделать так, чтобы кухонная поверхность загрязнялась не так быстро.

Среди них есть и довольно опасный, применять который строго не рекомендуется.

Особые умельцы рассказывают, что плиту можно натереть автомобильным воском. Никогда не делайте этого. Во-первых, это пожароопасно. Во-вторых, испарения будут регулярно проникать в пищу в процессе приготовления и могут привести к токсическому отравлению.

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