ТОП-10 новых сериалов, которые помогут пережить карантин

Мировая пандемия COVID-19 стала настоящим драйвером роста индустрии онлайн-кинотеатров.

ТОП-10 новых сериалов freepik.com

Мы предлагаем подборку новых захватывающих сериалов, с которыми локдаун пролетит незаметно.

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«Ход королевы»

Мини-сериал 2020 года рассказывает о юной девушке из сиротского приюта, которая обнаруживает удивительный талант к шахматам, и начинает свой путь к славе, которой может помешать зависимость.

«Бриджертоны»

Эта драма основана на серии бестселлеров Джулии Куинн. В кинокартине показывают историю восьмерых братьев и сестер из семьи Бриджертонов, которые пытаются найти свою любовь в высшем обществе Лондона.

«Повсюду тлеют пожары»

Захватывающая история о благополучной семье Ричардсонов, в которой царит счастье и достаток. Однако их идеальная жизнь рушится после появления соседки-бунтарки, художницы Мии Уоррен.

«Последний танец»

Документальный сериал о суперзвездном баскетболисте Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» с ранее неопубликованными съемками из потрясающего сезона 1997-98.

«Неортодоксальная»

Сериал о еврейке из Бруклина, которая сбежала из-под венца в Берлин, где ее приняли в музыкальную группу. Однако девушка не учла, что от прошлого невозможно сбежать, поскольку вскоре оно напомнит о себе.

«Корона»

Этот сериал получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма». Захватывающая кинокартина окунает в политические битвы и любовные интриги во время правления Королевы Елизаветы II и событиях, которые повлияли на ход истории.

«Тед Лассо»

Комедийный сериал о мужчине по имени Тед, который с детства обожает американский футбол и связал свою жизнь с этим видом спорта. Несмотря на то, что хорошего тренера из него не вышло, он продолжил заниматься спортивной деятельностью. Неожиданно Теда пригласили тренировать профессиональную команду «Ричмонд», которая занимается европейским футболом. Мужчина ничего не знает о подобном виде спорта, однако и от должности отказываться не хочет.

«Лучше звоните Солу»

Сериал рассказывает о превращении мелкого адвоката Джимми Макгилла в беспринципного юриста Сола Гудмана.

«Миссис Америка»

Американский политический мини-сериал рассказывает о борьбе за гендерное равноправие в Штатах.

«Полезные советы от Джона Уилсона»

Авторская документальная комедия о встревоженном жителе Нью-Йорка, который пристает к обычным людям с различными вопросами.

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