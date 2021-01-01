Молодая зелень на подоконнике - это отличная идея не только красить кухонный интерьер, но и получить источник витаминов!

Путем нехитрых манипуляций ваши окна будут украшены вечнозелеными растениями, а рацион будет изобиловать свежей зеленью. Как выращивать зелень у себя на огороде и сэкономить кучу денег на покупках?

Общие правила

Для того чтобы вырастить зелень в домашних условиях, вовсе не нужны какие-то особые приспособления.

Выбираем вазон

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В качестве горшка для вашего будущего огорода можно использовать лотки, фасовочные контейнеры, пустые стаканчики из-под йогурта и подобные емкости. Однако стоит учитывать, что все это будет стоять у вас в доме и от такой клумбы наверняка пострадает красота вашего жилища. В специализированных магазинах можно приобрести недорогие горшочки и вазоны. Основные требования: они должны быть широкими, но неглубокими и с дренажным отверстием.

Выбираем грунт

Грунт лучше покупать в магазине (идеально, если он будет для овощей, но подойдет почва и для комнатных растений).

​Какой дренаж использовать?

В качестве дренажа советуют использовать керамзит или специальную гальку - их тоже можно приобрести в какой-нибудь садовой лавочке, или совсем бюджетный вариант - пенопласт или мелко нарезанные пробки из-под вина.

Зеленое чудо: Как вырастить зелень на подоконнике в домашних условиях pinterest.com

Выбираем место

В качестве места для будущего огорода специалисты рекомендуют выбирать кухонный подоконник, так как там более тепло и влажно, чем в остальных комнатах. Однако прежде чем окончательно определяться с местом, нужно решить, какие конкретно растения вы хотите выращивать, ведь идеальные условия для них могут немного отличаться.

Так шпинат и базилик - действительно идеальные кандидаты на высадку на кухне, они любят свет и тепло, а кресс-салату и майорану жизненно необходимы тень и прохлада.

Для них идеальным местом будет подоконник на застекленной лоджии с несолнечной стороны.

Зеленое чудо: Как вырастить зелень на подоконнике в домашних условиях pinterest.com

Старайтесь, чтобы каждый вид зелени рос в отдельном горшке. Это значительно облегчает уход за растениями. Кроме того, далеко не всякая зелень терпит чужое соседство. Если вам не хватает места, растения прекрасно растут в подвесных кашпо.

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На дно горшка кладется сначала дренаж, потом грунт. Семена перед высадкой можно замочить на несколько часов в чистой воде (на блюдце кладется марля, туда - семена, сверху еще один слой марли и заливается водой). Можно подождать 1-2 дня до появления ростков - это оптимальное время для посадки. Землю в горшке необходимо разрыхлить и увлажнить перед посадкой. После этого выкладывают семена на нужную глубину, легонько утрамбовывают и снова поливают. Готовую грядку закрывают пленкой или полиэтиленом до появления первых росточков.

Зеленое чудо: Как вырастить зелень на подоконнике в домашних условиях pinterest.com

Зелень прекрасно растет и без удобрений, но подпитка никогда не бывает лишней. Советуем вам использовать специальные магазинные смеси, у них нет стойкого запаха. Если вы поклонница эко-продуктов и ненавязчивый запах вас не смущает, растения можно удобрять банановой кожурой, золой, яичной скорлупой или дрожжами.

Зеленое чудо: Как вырастить зелень на подоконнике в домашних условиях pinterest.com

Что посадить?

При должной сноровке на подоконнике можно вырастить и баобаб, и картошку. Мы же предлагаем вашему вниманию растения, которые будут обогащать ваш рацион витаминами и яркими вкусами каждый день.

Зеленый лук

Пожалуй, самое неприхотливое растение для выращивания на подоконнике. Его можно вырастить из обычной луковицы даже в стакане с водой, достаточно просто опустить туда корешки! Но все же идеальный способ выращивания для лука - в землю. Для посадки выбирайте некрупные луковицы, так их больше поместится в горшок. Луковицу сажают в грунт на 1/3, корешком вниз. Поливать нужно ежедневно. А дальше все просто - срезайте необходимое вам количество перьев, когда они прорастут, и кушайте на здоровье!

Зеленое чудо: Как вырастить зелень на подоконнике в домашних условиях pinterest.com

Петрушка

Это растение можно выращивать как с корешков (это значительно сокращает время прорастания), так и с семян. При правильном уходе у вас на столе уже через 1,5 месяца будет свежая сочная зелень. Выберите емкость высотой около 20 см, на дно выложите дренажный слой, сверху грунт (его необходимо пролить теплой водой). Семена высаживают на глубину не более 1 см, расстояние между условными грядками - около 10 см. Если горшок круглый, то можно садить плотнее, но грядки все же придется позже проредить. Семена сверху закрывают землей и поливают из пульверизатора. Далее полив происходит по мере высыхания верхнего слоя земли. Первые всходы появятся через три недели и петрушку можно будет употреблять в пищу, как только зелень достигнет высоты в 12-15 см.

Зеленое чудо: Как вырастить зелень на подоконнике в домашних условиях pinterest.com

Шпинат

Для выращивания шпината на подоконнике следует выбрать горшок высотой не меньше 10 см с хорошим дренажом. Семена высаживают на глубину 1,5 см. А далее по тому же принципу, что и с петрушкой. Важно запомнить, что шпинат не терпит переувлажнения и поливать его всегда нужно предельно аккуратно, чтобы вода не попадала на молодые листочки. Употреблять в пищу можно через 1-1,5 месяца, после появления 5-6 настоящих листочков.

Зеленое чудо: Как вырастить зелень на подоконнике в домашних условиях pinterest.com

Базилик

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Грунт для базилика лучше использовать смешанный (универсальный и садовый в пропорции 1:1). Почва должна быть рыхлой. Высаживают базилик в обильно политый грунт на глубину 1,5 см. После чего накрывают пленкой и ставят в теплое место. Полив больше не требуется, через неделю появятся первые зеленые ростки. Побеги прореживают, а через 1,5 месяца базилик уже готов украсить вашу пищу своими полезными и ароматными листочками.

Зеленое чудо: Как вырастить зелень на подоконнике в домашних условиях pinterest.com

Руккола

Она весьма неприхотлива и выращивается очень легко. Слой грунта должен быть около 10 см, семена просто засеиваются в нее без каких-либо предварительных замачиваний. Через 20 дней можно собирать первый урожай. Почва рукколы должна быть постоянно влажной, прекрасно растет на затененных участках.

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