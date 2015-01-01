ТОП-5 фильмов выходного дня, которые отвлекут Вас от работы

Что посмотреть, чтобы отвлечься от рутины и с пользой провести время у экрана.

«2+1» (2016) Франция, Великобритания

Эту картину трудно отнести к какому-то определенному жанру, поскольку она в равной степени сочетает в себе элементы драмы и комедии, заставляя зрителя от смеха переходит к слезам, от легкости – к глубоким философским размышлениям. Но одно можно сказать совершенно точно: этот фильм отвлечет вас от проблем насущных, сосредоточив все внимание на судьбе беззаботного человека в исполнении непревзойденного Омара Си, который вдруг неожиданно для себя обрел счастье отцовства, а затем тяжко с ним расстался.

«Отпетые напарники» (2016) Гонконг, Китай, США

«О, ну это совсем другое дело!», скажете вы, и будете абсолютно правы! Картина в духе непревзойденного Джеки Чана еще раз докажет, что несмотря на звездный статус и прожитые годы, легендарный китаец по-прежнему на высоте. Дополнительный бонус в том, что этот комедийный боевик особенно хорошо «заходит» в период осенней хандры, когда на улице слякоть и ветер, а душе хочется чего-то светлого и радостного. В общем, укутывайтесь поуютнее в любимый плед, подтягивайте к себе чашку свежеприготовленного какао и окунайтесь с головой в головокружительные приключения честного полицейского и его любимой племянницы. Да-да, и такие бывают!

«В сердце моря» (2015) США.

Вам кажется, что у вас на работе адский завал? Тогда обязательно посмотрите именно эту историко-приключенческую драму. Поверьте, на фоне величественного и безбрежного океана, жестокости китобоев, борьбы за выживание и каннибализма все ваши проблемы просто нивелируются в пыль. Фильм вы посмотрите на одном дыхании, особенно те, кто любит море, интересуется историей, уважает выносливость и ценит дружбу. События в картине датированы началом ХІХ века. Корабль «Эссекс» с двадцатью моряками на борту отплывает на китобойный промысел, их атакует гигантский кашалот и после этого начинаются поистине невероятные приключения.

«Интерстеллар» (2014) США, Великобритания.

И снова невероятные приключения. Правда, на этот раз – из параллельной вселенной, мира умопомрачительной, крутой космической фантастики о переселении людей на другую планету и решении глобальных проблем. А о работе? О работе можно совершенно забыть! От начала до конца фильм держит в напряжении и передает весь спектр переживаний и эмоций – любовь и слезы, погони и жертвы, надежду и радость. Картина даже после финальных титров заставляет задуматься о смысле жизни. Радует достойная актерская игра, особенно Мэттью МакКонахи в главной роли. Отдельное браво композитору за великолепную музыку.

«Головоломка» (2015) США.

Не стоит сбрасывать со счетов этот фильм, только потому, что он мультипликационный. Даже в таком жанре он точно заставит вас позабыть обо всем на свете, в том числе и о работе! Причем уникальность этого шедевра еще и в том, что зритель любого возраста найдет в нем что-то интересное и полезное: дети порадуются прикольным проделкам героев, а взрослые задумаются о закономерностях психологических процессов, происходящих в нашей голове. Именно об этом и повествует мультик: каким удивительным образом формируются мысли и эмоции, что на что влияет и взаимодействует, и как научиться управлять «рычагами» в своей психике.

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