«Оскар 2021»: Букмекеры назвали лидеров в главных номинациях
Букмекеры назвали фаворитов 93-й церемонии кинопремии «Оскар». В Сети обнародовали свежие прогнозы на победителей в главных категориях: Лучший фильм, Лучшая режиссура, Лучшая мужская роль и Лучшая женская роль.
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Так, в номинации Лучший фильм победу пророчат картине «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Кроме того, букмекеры уверены, что у Чжао больше шансов получить статуэтку за лучшую режиссуру.
Согласно прогнозам, звание лучшего актера года посмертно может получить Чедвик Боузман за роль в фильме Ма Рейни: Мать блюза. А в номинации Лучшая женская роль пока лидирует Кэри Маллиган за роль в киноленте «Девушка, подающая надежды».
Напомним, что церемония вручения премии «Оскар 2021» пройдет 25 апреля в лос-анджельском театре «Долби».
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