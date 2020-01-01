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«Оскар 2021»: Букмекеры назвали лидеров в главных номинациях

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Кто получит статуэтку «Оскар» за лучший фильм, режиссуру и актерскую игру по версии букмекеров.
«Оскар 2021»: Букмекеры назвали лидеров в главных номинациях
«Оскар 2021»: Букмекеры назвали лидеров в главных номинациях
Getty images

Букмекеры назвали фаворитов 93-й церемонии кинопремии «Оскар». В Сети обнародовали свежие прогнозы на победителей в главных категориях: Лучший фильм, Лучшая режиссура, Лучшая мужская роль и Лучшая женская роль.

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Так, в номинации Лучший фильм победу пророчат картине «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Кроме того, букмекеры уверены, что у Чжао больше шансов получить статуэтку за лучшую режиссуру.

Согласно прогнозам, звание лучшего актера года посмертно может получить Чедвик Боузман за роль в фильме Ма Рейни: Мать блюза. А в номинации Лучшая женская роль пока лидирует Кэри Маллиган за роль в киноленте «Девушка, подающая надежды».

Прогноз букмекеров на «Оскар 2021»
Прогноз букмекеров на «Оскар 2021»
oscars.ru/forecast

Напомним, что церемония вручения премии «Оскар 2021» пройдет 25 апреля в лос-анджельском театре «Долби».

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Теги: Оскар, букмекеры, прогноз, кто победит на Оскаре
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Источник: Ivonа bigmir)net

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