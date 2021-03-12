ТОП-10 голливудских фильмов, где упоминается Украина

Какой видят Украину в Голливуде.

Об Украине часто вспоминали в американских кинолентах еще до провозглашения ее независимости. Однако, долгое время жителей нашей страны в фильмах показывали как нелегальных работников, иммигрантов или злоумышленников. Кроме того, наше государство вспоминали в контексте Чернобыльской катастрофы. Сейчас Украина становится более привлекательной для Голливуда. И соответственно упоминаний в картинах будет гораздо больше. Ivona предлагает посмотреть подборку 10 лучших упоминаний об Украине в голливудских картинах.

«Довод» (2020)

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Фильм начинается с событий, которые происходят в столице Украины. По сюжету, террористы берут в заложники людей в здании Национальной оперы в Киеве. Позже в кадре появляется группа наемников в форме спецназовцев подразделения КОРД Национальной полиции Украины.

Отметим, что на самом деле эту сцену снимали не в здании Национальной оперы, а в библиотеке имени Владимира Вернадского.

«Шпион» (2015)

В комедийном фильме «Шпион» можно увидеть сцену, где украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступает со своим балетом перед публикой. Неожиданно на сцене появляется главная героиня и пытается отобрать микрофон, чтобы сообщить своему коллеге, что у него в рюкзаке бомба.

«Трансформеры 3: Темная сторона Луны» (2011)

В третьей части известной франшизы затронута тема катастрофы на ЧАЭС. По сюжету, в Украине обнаружили находку инопланетного происхождения. Леннокс и сотрудник министерства энергетики Украины Юрий Восходчук отправляются в Припять. Тем временем в Чернобыле появляется Шоквейв. Он забирает опасную находку, которая, как позже выяснилось, являлась деталью утерянного корабля автоботов.

«Расплата» (2010)

В исторической драме «Расплата» бывшему агенту «Моссада», которую играет Хелен Миррен, сообщают, что немецкий врач, проводивший эксперименты над людьми в годы Второй мировой войны, сейчас прячется в одной из больниц в Украине. Главной героине нужно найти преступника и убить его, пока он не раскрыл одну тайну.

«Перевозчик 3» (2008)

В третьей части «Перевозчика» главный герой франшизы, которого играет Джейсон Стейтем, должен спасти жизнь дочери украинского министра и привезти ее в Одессу.

«Оружейный барон» (2005)

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В этой картине рассказали о семье эмигрантов из Одессы, которые довольно быстро адаптировались к американским реалиям и начали нелегальный бизнес по продаже оружия. Отметим, что главных героев, братьев Орловых, сыграли голливудские актеры Николас Кейдж и Джаред Лето.

«Война миров» (2005)

В боевике Стивена Спилберга об Украине вспомнили во время выпуска новостей. Ведущие сообщили, что в Украине зафиксировали мощное землетрясение. Это было один из признаков вторжения инопланетян на Землю.

«Неоспоримый» (2002 – 2019)

Франшиза «Неоспоримый» рассказала историю о лучшем бойце смешанных единоборств Юрии Бойко, который являлся украинцем.

«11 друзей Оушена» (2001)

В этой популярной киноленте мы можем увидеть еще одну украинскую знаменитость. Так, в фильме показали, как главные герои наблюдали за боем нашего боксера Владимира Кличко.

«Полицейская история 4: Первый удар» (1996)

Часть съемок этого фильма проходили в 1995 году в Симферополе и Ялте. По сюжету фильма, главный герой, которого играл Джеки Чан, получает задание от ЦРУ следить за шпионкой Наташей.

Стоит отметить, что горные пейзажи Украины на самом деле снимали за границей. Поэтому в кадре можно увидеть вывески с ошибками. Например, «Лижі напрокот».

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