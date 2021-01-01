Кого завести: ТОП-5 экзотических животных

Собрали для вас 5 популярных экзотических животных, которых можно завести дома и жизнь ваша больше не будет прежней. Почему? Сейчас расскажем!

Бородатая агама

Бородатая агама это пирожочек пустыни, радость террариумиста и ответ на вопрос «почему же динозавры вымерли?». Агамы одни из самых неприхотливых и уютных ящериц. Живут в горизонтальных террариумах, едят траву и насекомых и очень любят человека. Ящерица-то хладнокровная, а человек – теплый. Потому она с удовольствием будет сидеть у вас на плече. Чтобы обеспечить комфортную жизнь в террариуме должен быть теплый угол, а значит термо-коврик, прохладный угол, уф-лампа и наполнитель. Лучше конечно, использовать наполнители - кукурузные. Песок, хоть и выглядит эстетично и красиво, но много ящериц погибает от непроходимости кишечника, когда еда мешается с песком.

Плюсы: ящерица контактная, любопытная, взрослая особь - более травоядная, не вырастет огромным динозавром, как игуана.

Агамы бородатые www.instagram.com/vaida_sin

Минусы: вы узнаете, почему вымерли динозавры. Не то чтобы агамы не очень сообразительны или плохие охотники, просто они медленно думают. Тараканы и черви успевают не спеша разойтись, обзавестись потомством и начать воровать еду у агамы из миски, а охота все еще не началась.

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Чем питаются: трава, салаты, очень редко можно тертую морковь, хурму, яблоко – это если агама поймет, что с ним делать, но не все поймут. Одуванчики – любимое лакомство. Ну и конечно, кормовые насекомые: тараканы, сверчки, зофобасы. Чем старше агама, тем меньше в ее рационе должно быть насекомых и больше растительных кормов.

Бананоед

Это любовь и нежность с первого взгляда. Бананоеды – реснитчатые гекконы, считались вымершим вплоть до 1994 года. Эндемики затерянных в океане островов. Сейчас чуть ли не самый популярный питомец у любителей экзотических животных. Благодаря тому, что в неволе они размножаются легко и просто – гекконы перестали вымирать, а напротив, очень даже расплодились. У них интересные лапы-присоски, которые позволяют ползать по любым вертикальным поверхностям и стёклам; хвост, которым они цепляются за веточки и, который может оторваться и больше не отрасти, и бархатистая кожа.

Геккон бананоед www.instagram.com/vaida_sin

Трогать бананоедов очень приятно. Животное ночное, потому днем вы его не увидите, зато ночью услышите, как он прыгает, падает, шумит и гремит посудой. Содержать его еще проще, чем агаму. Нужен небольшой вертикальный террариум, кокосовый субстрат и влажность. Самое страшное – оторвать хвост, других минусов не замечено.

Чем питаются: мякоть банан, детские пюре, маленькие мокрицы.

Сахарный поссум

Она же сумчатая белка-летяга. В Википедии говорят, что они питаются фруктами, нектаром и прочей божественной амброзией – не верьте. Маленькие ненасытные монстры с удовольствием сожрут мозг вашей амадины, закусят оливье с майонезом и потребуют еще червей. Но детские пюре они любят, да. Как и зофобасов, как и сбегать, устраивать дебош и летать по квартире. Прутья для них не проблема. Любые прутья они ловко раздвигают своими маленькими ручками. Поссумы ничего не боятся, а там где они бояться – бояться еще все вокруг, потому как белка летяга орет и атакует.

Сахарный поссум - белка летяга pixabay.com

Плюсы: одиночества больше не будет. Интересное животное, очень активное. Вы узнаете много нового.

Минусы: вообще, поссумы любят жить большими семьями, потому если такой семьи у него нет, он создаст себе ее самостоятельно с вашим участием и всех окружающих (только если окружающие не птички – их он съест). Ветеринария - специалистов очень мало.

Пауки

Самые неприхотливые и спокойные ребята из всей нашей звездной пятерки. Иногда они хотят сбежать, но если вы внимательно соблюдаете все правила – вам это не грозит. Красиво смотрятся в

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одиночных стеклянных кубах, сидят на стене, иногда неспешно двигаются, охотятся самостоятельно, линяют самостоятельно. В зависимости от вида – могут быть более и менее агрессивными, но почти все – совершенно красивы. Самки живут гораздо дольше, самцы достигают половой зрелости, а затем умирают. В терре у паука всегда должна быть вода, а если он собирается линять - еще и влажность. Линька - процесс не быстрый, но интересный.

Паук птицеед www.instagram.com/vaida_sin

Плюсы: красиво, опасно, эффектно, без запаха, надолго. Помогают излечить арахнофобию. Специалистов, которые могут подсказать что делать, куда бежать - тьма.

Минусы: едят живой корм, возможна аллергическая реакция на волоски, которые они счесывают при атаке. Можно быть укушенным, но если вы заводите не токсичных пауков, то и бояться нечего.

Хорек

Хоречки это onelove. При этом категорически не рекомендуем. Т.е. если вы зрелый, ответственный человек, который понимает с чем сталкивается и готов идти до конца – лучшего друга не найти. Хорьки – друзья, члены семьи, шустрые “сосисочки“, которые могут легко сдвинуть гирю в 25 кг просто чтобы проникнуть в шкаф и все там разрушить.

Очень важно помнить, что это не игрушка для детей. Животное вообще не может быть игрушкой для ребенка.

Хорьки сложны в содержании из-за особенности строения ЖКТ. Они не полифаги, они хищники и могут есть только мясо или специальный корм. Никаких фруктов, шоколадок, огурчиков – это все яд.

Хорек pixabay.com

В отличии от куницы, которая радостно сожрет орешек, ягодку, мышку, а затем кусок банана и будет спокойно жить дальше, хорек может заболеть. Хорьков обязательно нужно кастрировать, как самок, так и самцов. Не удаленные половые органы влияют на усиленную работу надпочечников, что приводит к облысению, а потом и смерти. Если вы чувствуете в себе силы, знаете, как правильно содержать – то такая радость проживет с вами около 6 лет. Так что, если объективно, то животное очень проблемное и им нужно заниматься. Но любовь, которую хорек вам даст, перекроет все.

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