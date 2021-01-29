Гороскоп на 29 января 2021 года

У кого пятница пройдет насыщенно, и кто с легкостью справится со всеми трудностями, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 29 января 2021 года (29.01.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, кто должен поделиться своими проблемами с близким человеком.

Гороскоп на 29 января 2021 Овен

Если у вас будет плохое настроение, старайтесь не вступать в конфликты и выяснять отношения. Сейчас вам стоит заняться своим здоровьем.

Гороскоп на 29 января 2021 Телец

Не стоит в данный период делать что-либо в спешке. Многие дела смогут разрешиться без вашего непосредственного участия

Гороскоп на 29 января 2021 Близнецы

День пройдёт на подъёме. Возможно, вам удастся проявить себя, добиться значительных результатов там, где это требуется прежде всего.

Гороскоп на 29 января 2021 Рак

Раки, в пятницу 29 января есть риск, что вас накроет уныние. Скорее всего это будет связано с усталостью на работе. Спланируйте себе активный отдых на предстоящих выходных.

Гороскоп на 29 января 2021 Лев

У представителей этого знака Зодиака может возрасти конкуренция внутри коллектива. В данный отрезок времени вам сложно будет реагировать на происходящее спокойно.

Гороскоп на 29 января 2021 Дева

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Благоприятный день для новых знакомств и любой активности связанной с профессиональной деятельностью. Одинокие Дивы присмотритесь к коллеге, который не первый день шлет вам знаки внимания.

Гороскоп на 29 января 2021 Весы

Выбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу.

Гороскоп на 29 января 2021 Скорпион

Многие Скорпионы столкнутся с нехваткой времени на личную жизнь, не волнуйтесь, этот период пройдет. Все будет. На работе преуспеете во многих делах.

Гороскоп на 29 января 2021 Стрелец

Не планируйте слишком много дел, оставьте время для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие сотрудников или партнеров по бизнесу может вызывать у вас досаду.

Гороскоп на 29 января 2021 Козерог

Не лучший день для новых проектов и дел. Вам нужно закрыть все накопившиеся дела, чтобы с легкой душой отправиться на законные выходные. Пересмотрите свой рацион питания, включите в него полезные сезонные продукты.

Гороскоп на 29 января 2021 Водолей

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У Водолеев 29 января сложится в профессиональном плане или в учебе все наилучшим образом. Гоните прочь все тревоги, выше голову! Запланируйте отпуск.

Гороскоп на 29 января 2021 Рыбы

Рыбы, пятница у вас пройдет легко, никаких трудностей на горизонте не должно появится. Учитывайте ваши финансы, когда хотите выбрать что-то из досуга или для дома.

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