Почему облепиху нужно обязательно употреблять зимой
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Специалисты в области питания отмечают, что вкусная и полезная облепиха очень хорошо подходит для зимнего рациона.
Какие же главные свойства ароматной облепихи, читайте в материале Ivona.
В составе этой солнечной ягоды преобладают уникальные и полезные вещества, которые очень актуальны для организма в холодное время года, когда витамины совсем на исходе.
В облепихе много витаминов С, группы В, Е, в ней есть холин, фолиевая и янтарная кислоты, каротиноиды и ряд других полезных веществ.
Кстати, ранее Ivona делилась вкусными и полезными рецептами: как приготовить напиток из облепихи и безе с мороженным на основе облепихи.
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Эксперты подчеркивают, что ягода прекрасное средство от простуды, вирусов и бактерий. Она укрепляет иммунную систему, защищает организм от воздействия мощных лекарственных препаратов и болезнетворных микроорганизмов.
Также известно о благотворном влиянии облепихи на сокращение рисков развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ученые считают, что облепиховые ягоды помогают в профилактике рака, замедляет процессы старения и глубоко омолаживает организм.
Вред облепихи
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Известен послабляющий эффект плодов облепихи, поэтому не стоит налегать на эти плоды, если есть склонность к диарее или недавно было пищевое отравление. Если нет противопоказаний, оптимально съесть не более 50 грамм ягод за один раз.
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