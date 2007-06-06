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Последнее Полнолуние в 2020 году: Астропрогноз на 30 декабря

Спецтема: Астрология
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Последнее Полнолуние 2020 года происходит в Раке, в том же знаке, что и первое Полнолуние этого сумасшедшего года.
Последнее Полнолуние в 2020 году: Астропрогноз на 30 декабря
Последнее Полнолуние в 2020 году: Астропрогноз на 30 декабря
freepik.com

Каким будет последнее Полнолуние 2020 года, и чем оно запомнится, расскажет Ivona.

Интересно, что первое Полнолуние 2020 года (лунное затмение) также было в Раке. Он приветствовал нас в один из самых трудных годов, и теперь он же поможет нам попрощаться. Ожидается, что под влиянием Рака будут доминировать эмоции, появится возможность проявить свое женское начало, заботу о семье и пр. Таковым будет итог 2020 года.

Последнее Полнолуние в 2020 году: Астропрогноз на 30 декабря
Последнее Полнолуние в 2020 году: Астропрогноз на 30 декабря
freepik.com

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Иногда люди могут пренебрегать эмоциями и воспринимать чувствительность как слабость. Однако Рак в Полнолунии в силах доказать обратное. Никогда не стоит сбрасывать со счетов способность Рака проявлять настойчивость и делать все необходимое, чтобы защитить тех, кого он любит. Раки способны вести самую ожесточенную борьбу, когда считают это необходимым. Они настойчивы и целеустремленны.  Раки плохо умеют “отпускать“ если они берут что-то в свое сердце, то хранят это навсегда.

Последнее Полнолуние 2020 года будет проходить также под воздействием Урана. В сочетании с Раком, такой союз предоставляет мощные кармические возможности, которые побудят нас приветствовать перемены и освободиться от ограничений прошлого.

Последнее Полнолуние в 2020 году: Астропрогноз на 30 декабря
Последнее Полнолуние в 2020 году: Астропрогноз на 30 декабря
freepik.com

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Вместе с факторами свободы придет и потребность в контроле. Это потому, что Солнце находится под воздействием Козерога, противостоящего эмоциональной Луне. Пришло время избавиться от старых зацикленностей и заняться чем-то совершенно новым.

Используйте последнее полнолуние 2020 года, чтобы сделать то, что мы все были вынуждены делать в течение этого года - стиснуть кулаки и зубы, и просто продолжать идти. Считайте это путешествием, которое включало в себя гораздо больше долин, чем вершин, подготовкой к тому, чтобы обрести свой путь, свою цель, свой смысл.

Последнее Полнолуние в 2020 году: Астропрогноз на 30 декабря
Последнее Полнолуние в 2020 году: Астропрогноз на 30 декабря
freepik.com

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Теги: полнолуние, полнолуние 2020, астрология, астрологический прогноз, лунный календарь, лунный календарь 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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