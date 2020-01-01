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Запреты дня 30 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Данилов день freepik.com

В среду, 30 декабря 2020 года, православные христиане чтут память пророка Даниила и трех отроков - Анании, Азарии и Мисаила.

В народе этот день называют Данилов день или Даниил Зимоуказчик.

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Что нельзя делать на Данилов день 30 декабря 2020?

заниматься рукоделием

бездельничать

ссориться

целовать спящих (особенно детей)

критиковать и осуждать ближних

тратить время и деньги попусту

переедать.

Приметы на Данилов день 30 декабря 2020

По преданиям святой Даниил обладал даром толковать сны и видеть будущее. Считается, что в ночь на 30 декабря спящему являются вещие сновидения.

Также на Данилов день можно погадать на суженого. В народе верили: если написать на трех лавровых листах имена мучеников Анания, Азария и Мисаила, затем положить их по подушку, во сне может явиться тот, кто в скорости станет вашим мужем.

Для того чтобы весь год водились деньги, на Данилу Зимоуказчика клали в карман монетку. Тратить ее было нельзя - ее нужно сохранить до следующего года, как талисман.

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Именины 30 декабря 2020

По православным святцам День ангела отмечают Александр (защитник), Даниил (Бог - суд мой), Денис (посвященный Дионису), Иван (благодать Божья), Никита (победитель), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Сергей (высокородный) и Степан (венец).

По католическим - Анисий (благотворный), Анисия (благотворная), Евгений (благородный), Евгения (благородная), Иван (благодать Божья), Маргарита (жемчужина), Марк (молот), Ральф (мудрый волк), Роджер (славное копье), Сабин (сабинянин) и Феликс (счастливый).

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