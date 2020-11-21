Гороскоп на 21 ноября 2020 года

Кто встретить новое увлечение, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 21 ноября 2020 года (21.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кто должен быть начеку, чтобы не пойти на поводу у коллег.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Овен

Суббота будет плодотворной. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Овнам нужно провести время в кругу семьи или друзей. Обратите внимание на здоровье.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Телец

21 ноября для Тельцов отличный день для переговоров и заключения выгодных контрактов. Это может быть связано как с работой, так и с интернет-покупками. Обращайте внимание на гарантию от производителя, чтобы вторую половину месяца не ввязываться в скандалы.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Близнецы

Избегайте перемен в любых областях деятельности, так как они могут обернуться неожиданной стороной. Близкие помогут решить накопившиеся дела. Проявляйте чувство заботы к старшим родственникам, уделите им время.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Рак

Велика вероятность, что столкнетесь с проблемами, где придется изрядно поволноваться. Звезды будут вам сопутствовать в завершении начатых дел. К вечеру субботу устройте час релакса – побыв наедине или запишитесь на массаж.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Лев

Львы, можно уверенно выдохнуть - судьба не уготовила вам никаких козней. 21 ноября не лучший день для принятия важных решений. Ждите приятные вести от старых друзей. Одиноким Львам может повести встретить вторую половину.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Дева

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Данный период требует от вас быть честной в отношениях со спутником. Посвятите субботу своим домочадцам, им не хватает вашей заботы. Не глупите, если увидите, что вас хотят использовать коллеги. Все рабочие вопросы перенесите на понедельник.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Весы

Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Если на работе все пойдет хорошо, вы сумеете легко добиться поставленных целей. Весы, которые выходные, - вы же видите, что сами не можете справиться с семейными хлопотами – просите помощи родителей и детей.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Скорпион

Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Обходите стороной все конфликтные ситуации. 21 ноября подарит ощущение, что с любимым человеком вы как за каменной стеной.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Стрелец

Суббота запомниться небывалой активностью и выдержкой. Постарайтесь не брать на себя повышенных обязательств, избегайте чрезмерных нагрузок. Больше общайтесь со своими подругами.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Козерог

Козерогам нужно отказаться от сложных дел. Данному представителю Зодиака следует не забывать учитывать мнение окружающих людей, особенно если дорожите отношениями с ними.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Водолей

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День будет спокойный и умиротворенный. Почувствуете крылья за спиной, многое успеете. Возможно, будут новые знакомства и увлечения. Будьте внимательны к своему здоровью.

Гороскоп на 21 ноября 2020 Рыбы

Не огорчайтесь, если что-то будет не получаться с первого раза. Вы все равно добьетесь успеха, если не в этот день, то точно в этом месяце. Похвала близких людей и коллег ободрит и придаст сил.

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