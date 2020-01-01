Выходные и праздничные дни в декабре 2020

Первый месяц зимы подарит украинцам дополнительный день для отдыха.

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Украинцы будут отдыхать всего девять дней с одним дополнительным выходным. Рабочий день перед католическим Рождеством, 24 декабря, рекомендуется сделать сокращенным на один час, как и 31 декабря 2020 года.

Выходные в декабре 2020

5 и 6 декабря - суббота и воскресенье.

12 и 13 декабря - суббота и воскресенье.

19 и 20 декабря - суббота и воскресенье.

25, 26 и 27 декабря - пятница, суббота и воскресенье.

Международные и профессиональные праздники в декабре 2020 в Украине

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины;

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства;

3 декабря — Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров);

4 декабря — День объятий, День заказов подарков Деду Морозу;

5 декабря — День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров);

6 декабря — День Вооруженных сил Украины;

7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине;

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений;

10 декабря — День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука;

11 декабря — Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой;

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета;

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора);

15 декабря — День работников суда Украины, Международный день чая;

17 декабря — День работника Государственной исполнительной службы Украины;

18 декабря — Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа;

19 декабря — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины;

20 декабря — Международный день солидарности людей;

22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины;

24 декабря — День работников архивных учреждений Украины;

25 декабря — Католическое Рождество;

26 декабря — День подарков;

29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины;

31 декабря — Последний день года.

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