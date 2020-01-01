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Выходные и праздничные дни в декабре 2020

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Первый месяц зимы подарит украинцам дополнительный день для отдыха.
Выходные и праздничные дни в декабре 2020
Выходные и праздничные дни в декабре 2020
Пресс-служба

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Украинцы будут отдыхать всего девять дней с одним дополнительным выходным. Рабочий день перед католическим Рождеством, 24 декабря, рекомендуется сделать сокращенным на один час, как и 31 декабря 2020 года.

Выходные в декабре 2020

  • 5 и 6 декабря - суббота и воскресенье.
  • 12 и 13 декабря - суббота и воскресенье.
  • 19 и 20 декабря - суббота и воскресенье.
  • 25, 26 и 27 декабря - пятница, суббота и воскресенье.

Международные и профессиональные праздники в декабре 2020 в Украине

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины;
  • 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства;
  • 3 декабря — Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров);
  • 4 декабря — День объятий, День заказов подарков Деду Морозу;
  • 5 декабря — День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров);
  • 6 декабря — День Вооруженных сил Украины;
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине;
  • 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений;
  • 10 декабря — День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука;
  • 11 декабря — Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой;
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета;
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора);
  • 15 декабря — День работников суда Украины, Международный день чая;
  • 17 декабря — День работника Государственной исполнительной службы Украины;
  • 18 декабря — Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа;
  • 19 декабря — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины;
  • 20 декабря — Международный день солидарности людей;
  • 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины;
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений Украины;
  • 25 декабря — Католическое Рождество;
  • 26 декабря — День подарков;
  • 29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины;
  • 31 декабря — Последний день года.

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Теги: выходные
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Источник: Ivonа bigmir)net

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