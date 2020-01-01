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Запреты дня 14 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Медовый Спас

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Приметы и суеверия праздника Маковея.
Запреты дня 14 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Медовый Спас
Запреты дня 14 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Медовый Спас
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В пятницу, 14 августа 2020 года, православные христиане отмечают начало Успенского поста и Медовый Спас.

В народе этот день имеет множество имен: Маковей, Мокрый Спас, Первый Спас, Медовый Маккавей, Маковый Спас, Спас на воде.

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Что нельзя делать на Медовый Спас 14 августа 2020?

  • есть скоромную пищу
  • пить алкоголь
  • ругаться, сквернословить, сплетничать
  • много и громко смеяться
  • желать зла и мстить врагам
  • убивать божьих коровок
  • тяжело работать (исключение - сбор урожая меда и ягод).

Приметы на Медовый Спас 14 августа 2020

Почему же Спас медовый? Все дело в том, что именно в этот день пасечникам стоит подрезать соты: считается, что если этого не сделать на Маковея, то пчелы из соседних ульев весь мед украдут. Тем, кто постится, на Медовый Спас можно попробовать первый в этом году мед.

В этот день также осуществляли обряд купания домашнего скота в открытых водоемах - это дарило животным здоровье и силу и помогало пережить грядущую зиму.

На Медовый Спас люди ходили в церковь с праздничной корзиной, чтобы освятить продукты, среди которых должны непременно быть: мед и/или медовые изделия, выпечка, корень и листья хрена и соль. Нельзя класть в корзину крепкий алкоголь и мясные продукты, а также материальные ценности.

*в современных условиях карантина в связи с пандемией, от массовых посещений церквей лучше отказаться. Позаботьтесь о своем здоровье и о здоровье ближних.

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Так как другое название Медового Спаса - Маковей, много в традициях празднования связано именно с маком. К примеру, его святят вместе с другими продуктами, а затем - рассыпают по углам жилища, чтобы избавить его от нечистой силы.

Сны с 13 на 14 августа, как правило, оказываются вещими.

Именины 14 августа 2020

День ангела отмечают Александр (защитник), Антон (вступающий в бой), Дмитрий (посвященный Деметре), Леонтий (львиный), Саломея (мирная), София (мудрость), Тимофей (почитающий Бога) и Федор (Божий дар).

Ранее мы рассказывали о традициях на Медовый Спас.

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, именины, День ангела, Медовый Спас, Маковей
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Источник: ivona)bigmir.net

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