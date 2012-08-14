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Медовый Спас: Традиции праздника

Комментариев: 4
Что можно и нельзя делать на Маковея?
Медовый Спас: Традиции праздника
Медовый Спас: Традиции праздника
depositphotos.com

Согласно народным традициям и православному календарю, 14 августа отмечается Медовый Спас, Первый Спас, Маковей, Лакомка или, как его еще называют - Спас на воде. Подробней от традициях этого праздника расскажет Ivona.

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В этот день пасечники вырезали соты из ульев, пасечники приступали к сбору меда, начинались медовые ярмарки. Люди набирали и освящали мед. Тем, кто придерживается поста, с этого дня разрешалось употреблять мед в пищу. Кроме того святили цветы и мак, который обязательно присутствовал в составе блюд, которые подавали на праздничный стол.

Медовый Спас: Традиции праздника
Медовый Спас: Традиции праздника
pinterest.com

Нужно отметить, что согласно давнему народному поверью мед дозволялось употреблять в пищу, как и яблоки, а также другие плоды, только после Яблочного Спаса, который празднуют 19 августа. А до этого праздника полагалось есть только огурцы и ягоды.

Также, согласно традиции, 14 августа совершали малое освящение воды - святили новые колодцы и очищали старые. В этот день крестьяне отправлялись крестным ходом на водоемы. Они последний раз в году купались сами, “смывая грехи“, и купали домашний скот, лошадей. Ведь с этого дня начинаются частые изменения в погоде: утром, как правило, холодно, а ночью возможны и заморозки. Поэтому ранее говорили: “Пришел первый Спас - бери шубу про запас“.

Медовый Спас: Традиции праздника
Медовый Спас: Традиции праздника
pinterest.com

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По погоде на Медовый Спас судили о том, каким будет Ореховый (Хлебный) Спас, который отмечают 29 августа.

Кроме этого отметим, что у верующих 14 августа начинается строгий пост, который длится две недели - до религиозного праздника Успение Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно 28 августа. 

Медовый Спас: Традиции праздника
Медовый Спас: Традиции праздника
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как питаться по дня на Успенский пост 2020.

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Теги: Медовый Спас, мед, вода, погода, мак, блюда, Маковей, праздник, традиции
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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Пришта    14.08.2012, 15:05
Оценка:  +3
Пришта
С Праздником , Православные !!!
aj_    14.08.2012, 12:00
Оценка:  -5
aj_
1.идём под церкву
2.оглядуемся нет ли рядом беркута – если есть ищем другую церкву, иначе дальше.
3.заказуем букет из 20 головок мака и 2х – 3х бурьянов, просим оформить в лучших традициях экибаны.
4.несём домой варим ханку.
5.?????????
6.PROFIT
дубик    14.08.2012, 12:16
Оценка:  +3
дубик
...до какой же степени нужно быть дебилом,чтоб такое написать???((((
Ни чего святого...
aj_    14.08.2012, 14:03
Оценка:  -3
aj_
так а чё? раз в год даже Господь одобряе... бэкдор ту Гад) или ты расстраиваешься шо я тему слил?
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