Что можно и нельзя делать на Маковея?

Согласно народным традициям и православному календарю, 14 августа отмечается Медовый Спас, Первый Спас, Маковей, Лакомка или, как его еще называют - Спас на воде. Подробней от традициях этого праздника расскажет Ivona.

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В этот день пасечники вырезали соты из ульев, пасечники приступали к сбору меда, начинались медовые ярмарки. Люди набирали и освящали мед. Тем, кто придерживается поста, с этого дня разрешалось употреблять мед в пищу. Кроме того святили цветы и мак, который обязательно присутствовал в составе блюд, которые подавали на праздничный стол.

Медовый Спас: Традиции праздника pinterest.com

Нужно отметить, что согласно давнему народному поверью мед дозволялось употреблять в пищу, как и яблоки, а также другие плоды, только после Яблочного Спаса, который празднуют 19 августа. А до этого праздника полагалось есть только огурцы и ягоды.

Также, согласно традиции, 14 августа совершали малое освящение воды - святили новые колодцы и очищали старые. В этот день крестьяне отправлялись крестным ходом на водоемы. Они последний раз в году купались сами, “смывая грехи“, и купали домашний скот, лошадей. Ведь с этого дня начинаются частые изменения в погоде: утром, как правило, холодно, а ночью возможны и заморозки. Поэтому ранее говорили: “Пришел первый Спас - бери шубу про запас“.

Медовый Спас: Традиции праздника pinterest.com

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По погоде на Медовый Спас судили о том, каким будет Ореховый (Хлебный) Спас, который отмечают 29 августа.



Кроме этого отметим, что у верующих 14 августа начинается строгий пост, который длится две недели - до религиозного праздника Успение Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно 28 августа.

Медовый Спас: Традиции праздника pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как питаться по дня на Успенский пост 2020.

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