Медовый Спас 2020: ТОП-5 рецептов с медом
14 августа ежегодно отмечают Медовый Спас. В этот день традиционно пекут медовые пряники, блины с маком и медом, пироги и булочки и прочие всевозможные лакомства, в состав которых входит мед. Ivona предлагает топ рецептов, которыми можно порадовать своих близких на праздник.
Предлагаем испечь к празднику вкусный постный кекс с медом и курагой.
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Сладости, как известно, любят все - и взрослые, и дети. Предлагаем вам освоить новый рецепт оригинального и полезного десерта. Готовим вместе медово-ореховое печенье - вкусно, сытно и просто!
Запеченные груши с орехами и медом
Легкий, диетический десерт на основе груш, станет отличной альтернативой высококалорийной выпечке. Такими грушами можно баловать себя каждое утро, так как рецепт не отнимает много времени и прост в приготовлении.
О волшебстве сочетания лимона и меда, особенно в плане облегчения последствий и профилактики простудных заболеваний, известно всем. Но, помимо лекарственных свойств, лимонное варенье с медом обладает тонким вкусом и ароматом.
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Обычно медом приправляют зимние напитки, чтобы усилить лечебный эффект. Но, оказывается, и летом мед может пригодиться для создания освежающего и тонизирующего коктейля наподобие кваса. Предлагаем вам приготовить летний медовый напиток в домашних условиях.
Ранее мы рассказывали, что можно приготовить на Маковей.
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