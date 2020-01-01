Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Маковей 2020: ТОП-5 рецептов к празднику

Комментариев: 0
Что приготовить на Медовый Спас?
Маковей 2020: ТОП-5 рецептов к празднику
Маковей 2020: ТОП-5 рецептов к празднику
depositphotos.com

Праздник Маковея, или Первый (Медовый) Спас, который отмечают 14 августа, обязывает приготовить что-нибудь вкусненькое с маком. Ivona подготовила для вас несколько аппетитных рецептов.

Маковый пирог с орехами

Маковый пирог с орехами
Маковый пирог с орехами
pinterest.com

Читай также: Как приготовить сорбет: ТОП-5 рецептов

Силезийский пирог с начинкой из мака, манной крупы, орехов и сухофруктов придется по вкусу всей семье.

Дрожжевой рулет с маком

Маковый рулет
Маковый рулет
pinterest.com

Предлагаем тебе приготовить к Первому Спасу рулет из дрожжевого теста с начинкой из мака, меда и орехов.

Апельсиновый кекс с маком

Апельсиновый кекс с маком
Апельсиновый кекс с маком
pinterest.com

Французский апельсиновый кекс с маком и сахарной пропиткой получается очень нежным и вкусным. По желанию в тесто можно добавить грецкие орехи и курагу.

Блины с начинкой из мака

Блинчики с маковой начинкой
Блинчики с маковой начинкой
pinterest.com

Читай также: Брецели на молоке: Рецепт баварского кренделя

Очень вкусные заварные блинчики с ванильно-маковой начинкой.

Яблочный пирог с маком

Яблочный пирог с маком
Яблочный пирог с маком
depositphotos.com

Порадуй своих близких замечательным пирогом с яблочно-маковой начинкой. Подавай его к столу со взбитыми сливками.

Ранее мы рассказывали, как приготовить ежевичный кисель на овсянке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: пирог, мак, Маковей, Маковый Спас, Первый Спас
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь