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Запреты дня 10 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Прохора и Пармена

Комментариев: 1
Приметы и традиции Прохорова дня.
Запреты дня 10 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Прохора и Пармена
Запреты дня 10 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Прохора и Пармена
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В понедельник, 10 августа 2020 года, православные христиане чтут память апостолов от семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

В народе этот день получил названия Прохоры-Пармены, Прохоров день, Менялы.

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Что нельзя делать на Прохора и Пармена 10 августа 2020?

  • меняться и торговаться
  • заниматься рукоделием
  • венчаться и играть свадьбу.

Приметы на Прохора и Пармена 10 августа 2020

В этот день собирали урожай картофеля, ягод, яблок и груш. Первый стакан ягод непременно отдавали кому-то, лишь потом можно было есть самим или делать заготовки. Груши на Прохора и Пармена ели, чтобы успокоить нервы или найти ответ на какой-то давно волнующий вопрос: плод кушали перед тем, как лечь в постель, а во сне приходило решение. Также веточки груши, собранные в этот день, вешали над детскими кроватками или у изголовья, чтобы малыш рос умным.

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Именины 10 августа 2020

День ангела 10 августа отмечают Акакий (не делающий зла), Анастасия (воскресение), Антонина (цветок), Василий (царственный), Евстафий (крепкий, уравновешенный), Елена (солнечный луч), Ефим (благочестивый), Иван (благодать Божья), Ирина (мир), Юлиан (Юлий) (из рода Юлиев), Моисей (взятый (спасенный) из воды), Никанор (видящий победу), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Прохор (первопроходец) и Сергей (из рода Сергиев, высокочтимый).

Ранее мы рассказывали, что нужно брать с собой при поездке за границу.

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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
БЕЗУМЕЦ+    10.08.2020, 00:18
Оценка:  +10
БЕЗУМЕЦ+
Ягоды, яблоки, груши - да. Но картофель в первую, вторую декаду августа (центральных, западных, северных районах Украины) никто не выбирал. Все было в сентябре. Сейчас, да - погодние условия другие
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