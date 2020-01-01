Ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько поделились локациями для фото и не только.

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Пока Оля и Макс с нетерпением ждут 31 августа и премьеры реалити «У кого больше?» (Новый канал), они советуют не медлить и путешествовать. Ведь последний месяц лета, будто специально создан, чтобы наверстать пробелы в путешествиях. Надо успеть искупаться, позагорать, увидеть крутые места и завалить соцсети фотками. Для этого идеально подходит Херсонская область. Что там стоит посмотреть – рассказали Макс и Оля в блоге на YouTube-канале «Камон».

Берегите автомобиль

Херсонская область – очень фотогенична. Но добраться до нее или посетить определенные места отдыха – еще тот челлендж.

– Мы ехали из Киева, и часть пути по одесской трассе хорошая, а вот когда сворачиваешь на николаевскую трассу, там местами получаешь «сильный массаж», – вспоминает Макс. – На границе с Херсоном нам вообще пришлось съезжать с трассы, чтобы ехать по «дороге», а точнее тем, что от нее осталось, в одно особое место.



3 инстаграмних места на Херсонщине, которые стоит посетить Пресс-служба

Маяк посреди поля

Хабловский маяк получил неофициальное признание самого инстаграмного в Украине. Фишка в том, что он стоит не на море, а на поле. Здесь можно сделать фото на фоне маяка среди пшеницы или подсолнухов. Зачем ему стоять в поле? Корабли же не плавают на суше. Дело в том, что он не один – это целая система из трех маяков. Хабловский – задний, есть еще средний и передний в лимане. Днепровский лиман – очень сложный для прохождения. Ранее там много кораблей садилось на мель. Три маяка помогают избежать аварий. Внутрь маяка вас не пустят, потому что он работает автоматически без людей. Лишь изредка сюда приезжают мастера что-то починить.

Каньон у моря

– Это место совершенно не ассоциируется с Херсонской областью, – рассказывает Оля Манько. – Потому что – это горы. Если бы мне кто-то несколько месяцев назад рассказал, что здесь есть такое место, я бы не поверила. На самом деле, у него есть несколько названий – Херсонские горы, Станиславский каньон, балки Байдыха. А еще неофициально его называют Гранд-Каньоном.

Кстати, здесь можно и отдохнуть душой, и сделать крутые фотографии, а еще искупаться в море, если погода позволит.



3 инстаграмних места на Херсонщине, которые стоит посетить Пресс-служба

Аджигольский маяк

Среди Днепровского лимана на искусственном острове спрятался самый высокий маяк Украины. Его высота 64 метра. К локации можно добраться только на лодке. Сейчас маяк на ремонте, поэтому посетителей туда не пускают. Он построен по проекту инженера Владимира Шухова, имеет гиперболоидную конструкцию.

– Когда мы с Олей были в Китае в Гуанчжоу, мы видели башню такую же по конструкции, как и Аджигольский маяк, – рассказывает Макс. – Я узнал, что она построена по патенту Шухова – архитектора, который спроектировал украинский маяк. То есть, технологию строительства, которую еще придумали во времена царя, используют в современных зданиях.

А вот в каких интересных местах и странах пришлось работать Максу и Оле – сможете увидеть 31 августа во время премьеры реалити «У кого больше?».

Ранее мы писали, куда поехать на выходные недалеко от Киева.