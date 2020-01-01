Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Чек-лист: что взять в путешествие за границу

Комментариев: 0
Ведущие Нового канала Настя Кошман и Оля Манько поделились лайфхаками путешествия налегке .
Чек-лист: что взять в путешествие за границу
Чек-лист: что взять в путешествие за границу
pinterest

Читай также: Куда поехать в выходные недалеко от Киева: ТОП-3 места от Леси Никитюк

Осенью Новый канал покажет, как эти две хрупкие девушки будут осваивать разные профессии в экзотических странах в реалити «У кого больше?». Чтобы съемки прошли, они тщательно готовились к путешествию. Но иногда случались и лажи. Поэтому на сборах девушки собаку съели. И знают, о чем стоит подумать заранее, а что может не пригодиться.

Страховка и прививки

О своем здоровье следует позаботиться еще дома. Для этого оформите медицинскую страховку, ведь в случае чего лечение в чужой стране может вылиться в копеечку. На страховке не стоит экономить. Пусть она не понадобится. Но лучше будет с вами.

 Если вы летите в экзотические страны – африканские или азиатские, то в первую очередь надо возобновить все обязательные прививки, – советует Оля Манько. – А еще сделать от тех болезней, которые не характерны для Украины, но циркулируют в стране, куда вы путешествуете.

Чек-лист: что взять в путешествие за границу
Чек-лист: что взять в путешествие за границу
Пресс-служба

Самое необходимое – в ручную кладь

Обычно путешественники пытаются ручной клади оставить как можно меньше вещей. Но у ведущих «У кого больше?» другая схема. Ведь они знают, что иногда багаж не прилетает вместе с тобой. И можно в буквальном смысле остаться без чистого белья.

– В ручную кладь закиньте один комплект нижнего белья, зубную щетку, пасту, павербенк, минимальный набор косметики, – говорит Настя Кошман. – Еще возьмите пачку влажных и сухих салфеток, солнцезащитный крем, санитайзер и несколько масок.

Помоги себе сам

Даже если у вас есть медицинская страховка, возьмите с собой минимальную аптечку. Положите туда таблетки от боли в горле, жаропонижающее, пластыри, лекарства от расстройства желудка и капли в нос.

– У меня был случай, когда я поехала в зимний тур и на католическое Рождество простудилась, – вспоминает Оля. – В этот день в Кракове, где мы остановились, все аптеки были закрыты. Я не могла купить простой парацетамол – сбить температуру. И молилась, чтобы на следующий день они открылись.

Чек-лист: что взять в путешествие за границу
Чек-лист: что взять в путешествие за границу
Пресс-служба

Карты и переводчик

Если вы планируете самостоятельно ездить по чужой страны, позаботьтесь о наличии карты в гаджетах, или же возьмите бумажную, хотя это не так удобно.

– За все время работы в проекте больше всего нам понадобился навигатор, – признается Настя Кошман. – Желательно, чтобы он работал без интернета. Есть специальное приложение MAPS.ME. Там можно загрузить нужную страну. И после этого в приложении спокойно прокладываете маршрут путешествия, даже если нет роуминга и мобильного интернета. Но советую все же по прилету купить местную сим-карту. Тогда вы не будете переживать ни за интернет, ни за связь с близкими. В азиатских странах не лишним будет и переводчик.

Одежда на каждый день

Во время перелета важно, чтобы не было перевеса багажа. Иначе придется платить. Как упаковать чемодан правильно и избежать неприятной ситуации?

– Важно не набрать много одежды и чтобы ее не было мало. Для этого у меня есть собственная схема упаковки, – улыбается Оля. – Например, еду на море на неделю. Рассчитываю один комплект одежды в день, плюс два дополнительных комплекта – на пляж. Еще лайфхак – чтобы не было перевеса багажа, возьмите шорты или юбку, а к ним несколько футболок, так получится мало одежды и много образов.

Премьера реалити «У кого больше?» – 31 августа на Новом канале.

Ранее мы публиковали самые инстаграмные места Херсонской области. 

Поделись:
Теги: путешествия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь