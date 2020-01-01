Поздравьте близких и знакомых с Преображением Господним .

Напомним, что сегодня, 19 августа, православные украинцы отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. Ivona выбрала лучшие поздравления в стихах в честь светлого праздника.

Поздравления с Преображением Господним и Яблочным Спасом 2020

В Яблочный Спас пожелаю добра,

Радости в сердце сегодня, всегда,

Мира в душе и большого терпения,

Фруктами спелыми Вам наслаждения.

Пусть принесет этот праздник добро,

Будет светло Вам, легко, хорошо.

Преображение Господне 2020: Поздравления в стихах pinterest.com

***

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Щедрое лето в самом разгаре,

Фруктами спелыми радует нас,

Праздники лето щедро нам дарит,

Вот и пришел к нам Яблочный Спас.

Вас поздравляю с праздником этим,

Ангел-хранитель пусть вас бережет,

День, что приходит, пускай будет светел,

Силы и счастье Господь пусть дает!

***

Преображение Господне

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Разных плодов спелых вкусите,

А перед тем их освятите.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Решительно грех поборите,

Уверенно к мечте идите!

Преображение Господне 2020: Поздравления в стихах pinterest.com

***

Всех благ Вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся любовью все сердца,

И от проблем Вы станете свободны.

Здоровья крепкого я искренне желаю,

Пусть счастье дом заполнит Ваш.

Вас с праздником я поздравляю,

Чудесный, Яблочный сегодня Спас.

***

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С Преображением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, света, теплоты

И исполнения твоей мечты.

Желаю благости и счастья,

И сторонились чтоб ненастья.

Чтоб были ясны небеса,

Блистали счастьем чтоб глаза.

Преображение Господне 2020: Поздравления в стихах pinterest.com

***

Хочу в день Спаса пожелать

Беды и горя вам не знать.

Любить и жить лишь в радости,

В медовой, вкусной сладости!

В семье пусть будет благодать,

Здоровье радовать, крепчать.

Пусть счастья будет океан

И полный денежек карман!

***

С Преображением Господним

Я поздравляю вас, друзья!

Достатка вам желаю в доме,

Чтоб чаша полною была.

Желаю вкусностей различных

И витаминов для души.

Обнов в делах для вас привычных

И пусть Господь вас сохранит.

Преображение Господне 2020: Поздравления в стихах pinterest.com

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