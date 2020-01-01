Преображение Господне 2020: Поздравления в стихах
Напомним, что сегодня, 19 августа, православные украинцы отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. Ivona выбрала лучшие поздравления в стихах в честь светлого праздника.
Поздравления с Преображением Господним и Яблочным Спасом 2020
В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце сегодня, всегда,
Мира в душе и большого терпения,
Фруктами спелыми Вам наслаждения.
Пусть принесет этот праздник добро,
Будет светло Вам, легко, хорошо.
***
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Щедрое лето в самом разгаре,
Фруктами спелыми радует нас,
Праздники лето щедро нам дарит,
Вот и пришел к нам Яблочный Спас.
Вас поздравляю с праздником этим,
Ангел-хранитель пусть вас бережет,
День, что приходит, пускай будет светел,
Силы и счастье Господь пусть дает!
***
Преображение Господне
Откроет свет пусть вам сегодня,
Заполнит душу теплотой
Да вас одарит добротой.
Разных плодов спелых вкусите,
А перед тем их освятите.
Возрадуйтесь, молитесь Богу,
Откройте вере вы дорогу.
Комфорт душевный сохраните,
Решительно грех поборите,
Уверенно к мечте идите!
***
Всех благ Вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся любовью все сердца,
И от проблем Вы станете свободны.
Здоровья крепкого я искренне желаю,
Пусть счастье дом заполнит Ваш.
Вас с праздником я поздравляю,
Чудесный, Яблочный сегодня Спас.
***
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С Преображением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, света, теплоты
И исполнения твоей мечты.
Желаю благости и счастья,
И сторонились чтоб ненастья.
Чтоб были ясны небеса,
Блистали счастьем чтоб глаза.
***
Хочу в день Спаса пожелать
Беды и горя вам не знать.
Любить и жить лишь в радости,
В медовой, вкусной сладости!
В семье пусть будет благодать,
Здоровье радовать, крепчать.
Пусть счастья будет океан
И полный денежек карман!
***
С Преображением Господним
Я поздравляю вас, друзья!
Достатка вам желаю в доме,
Чтоб чаша полною была.
Желаю вкусностей различных
И витаминов для души.
Обнов в делах для вас привычных
И пусть Господь вас сохранит.
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