Техно-блогеры в восторге от новинки!

Еще в мае 2020 года компания Google планировала выпуск смартфона Pixel 4A. Осуществить идею, правда, вышло только в августе - сезону новинок и продаж помешала эпидемия коронавируса. Впрочем, хуже от этого смартфон не стал. Напротив, появившись на Amazon всего день назад, новинка уже произвела настоящий фурор среди техно-блогеров. Смартфон хвалят за удобство, отличную камеру и весьма демократичную цену.

Не хуже iPhone? Google выпустит смартфоны Pixel 4A, Pixel 5 и Pixel 4A 5G youtube.com/c/GoogleRetailTraining

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Дабы подкрепить свой оглушительный успех, Google, сразу после выхода Pixel 4A анонсировали еще две новинки Pixel 4A 5G и Pixel 5.

Что известно о характеристиках и цене нового смартфона Pixel 4A от Google, а также когда ожидать выхода и какими будут Pixel 4A 5G и Pixel 5, расскажет Ivona.

Pixel 4A: Цена и характеристики

Экран диагональю 5,8 дюйма (2340х1080 пикселей)

Фронтальная камера (8 Мп)

Основная камера Sony IMX363 (12,2 Мп)

Размер 144,78×68,58х7,62 мм

Вес – 144 г

Сканер отпечатков пальцев

Стереодинамики

USB-C

Разъем 3,5 мм для наушников

6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти.

Аккумулятор - 3140 мА/ч

ОП - Android.

По большому счету Pixel 4A ничем не уступает новинке от Apple. Разве что в цене, новый смартфон от Google дешевле на 50$ (в базовой комплектации iPhone SE), а то и на 100$. Также в конкуренты по цене и качеству Pixel 4A можно записать и Samsung Galaxy A71.

Не хуже iPhone? Google выпустит смартфоны Pixel 4A, Pixel 5 и Pixel 4A 5G youtube.com/c/mkbhd

Pixel 4A уже можно предзаказать в онлайн-магазине Google. Цена стартует от 349$.

Pixel 4A 5G и Pixel 5: в ожидании новинки

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Что же касается анонсированных компанией Google Pixel 4A 5G и Pixel 5, они, вероятней всего, поступят в продажу уже этой осенью. По прогнозам стоить они будут от 499$.

Основным отличием Pixel 4A 5G от своего предшественника будет, конечно же, встроенный модем, поддерживающий 5G. Аналитики также предполагают, что размер экрана будет больше Pixel 4A, а основных камер будет две, вместо одной.

Не хуже iPhone? Google выпустит смартфоны Pixel 4A, Pixel 5 и Pixel 4A 5G youtube.com/c/GoogleRetailTraining

Что же касается Pixel 5 от Google, особенности нового флагмана компания пока держит в секрете.

Ранее мы рассказывали о выпуске iPhone для хакеров от компании Aplle.

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