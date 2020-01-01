В 2022 выйдет iPhone с революционной камерой

Аналитики составляют первые прогнозы.

В прошлом году компании Apple удалось удивить своих клиентов тройной камерой в iPhone 11. Новая версия смартфона ожидается уже этой осенью, однако по слухам ничего кардинально нового в области фото- и видеосъемки iPhone 12 предложить не сможет. Следующей революционной новинки стоит ожидать лишь в 2022 году. О том, как будут выглядеть камеры нового поколения айфонов, расскажет Ivona.

Читай также: Дизайн счастья: Как благоустроить дом по фэншуй?

Компания Apple ревностно оберегает свои новинки и предпочитает хранить интригу до официальной презентации гаджетов. Впрочем, это не мешает аналитикам составлять свои прогнозы о том, как будет выглядеть тот или иной смартфон, планшет или ноутбук.

Авторитетный аналитик Apple Минг-Чи Куо уже высказал предположение, о том, какими характеристиками будет обладать iPhone, выход которого ожидают в 2022 году.

Читай также: Праздники третьего месяца лета: Сколько украинцы будут отдыхать в августе 2020

Согласно инсайдерской информации, компания Apple возобновит свое сотрудничество с Semco (Южная Корея) и Sunny Optical (Китай) - всемирно известными поставщиками оптических линз. Первыми плодами совместной работы пользователи айфонов смогут насладиться уже к концу 2020 года, а в 2022 выйдет iPhone (название которого пока неизвестно) с принципиально новой камерой. Вероятно, основным отличием станет разработка уникального оптического зума.

Ранее мы рассказывали о новом iPhone SRD, выход которого анонсировала компания Apple.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.