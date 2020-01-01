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В 2022 выйдет iPhone с революционной камерой

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Аналитики составляют первые прогнозы.
В 2022 выйдет iPhone с революционной камерой
В 2022 выйдет iPhone с революционной камерой
pinterest.com

В прошлом году компании Apple удалось удивить своих клиентов тройной камерой в iPhone 11. Новая версия смартфона ожидается уже этой осенью, однако по слухам ничего кардинально нового в области фото- и видеосъемки iPhone 12 предложить не сможет. Следующей революционной новинки стоит ожидать лишь в 2022 году. О том, как будут выглядеть камеры нового поколения айфонов, расскажет Ivona.

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Компания Apple ревностно оберегает свои новинки и предпочитает хранить интригу до официальной презентации гаджетов. Впрочем, это не мешает аналитикам составлять свои прогнозы о том, как будет выглядеть тот или иной смартфон, планшет или ноутбук.

Авторитетный аналитик Apple Минг-Чи Куо уже высказал предположение, о том, какими характеристиками будет обладать iPhone, выход которого ожидают в 2022 году.

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Согласно инсайдерской информации, компания Apple возобновит свое сотрудничество с Semco (Южная Корея) и Sunny Optical (Китай) - всемирно известными поставщиками оптических линз. Первыми плодами совместной работы пользователи айфонов смогут насладиться уже к концу 2020 года, а в 2022 выйдет iPhone (название которого пока неизвестно) с принципиально новой камерой. Вероятно, основным отличием станет разработка уникального оптического зума.

Ранее мы рассказывали о новом iPhone SRD, выход которого анонсировала компания Apple.

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Теги: iPhone, Apple, айфон
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Источник: ivona)bigmir.net

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