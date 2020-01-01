Презентация Apple осенью 2020: Что представит компания?

Пока весь мир, задержав дыхание, ожидает выхода нового айфона, аналитики делают ставки, что появится на прилавках уже осенью 2020.

Ежегодная сентябрьская презентация новой продукции от компании Apple в 2020 году может оказаться под угрозой. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире, “яблочники“ уже не единожды переносили свою весеннюю конференцию (которая ожидается теперь 8 июня 2020 года). Постигнет ли такая же судьба презентацию Apple в сентябре, и какие продукты могут быть представлены уже осенью, расскажет Ivona.

Техно- и бизнес-аналитики всего мира сходятся во мнении, что презентация новой продукции Apple в сентябре будет отложена до октября или ноября 2020 года. Это связано с тем, что эпидемия коронавируса приостановила производственные мощности и свободное авиасообщение между отделениями компании, из-за чего разработка новой продукции продлена на неопределенный срок.

Эти слухи также подогревают инсайдеры, анонсируя выход новых бюджетных айфонов прочей продукции Apple уже осенью 2020 года.

Что будет представлено Apple осенью 2020 года?

Новые модели iPhone 12 с размерами в 5.4, 6.7 и 6.1 дюймов, с 5G

Часы Apple Watch Series 6

Бюджетная версия iPad с диагональю 10.8 дюймов

Apple TV 11 с операционной системой iOS 13

iPad mini с LED-дисплеем в 7.9 дюймов

16-ти дюймовый MacBook Pro.

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