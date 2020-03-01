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Презентация Apple в июне 2020: дата, продукты, подробности

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Что "яблочники" представят на WWDC 2020?
Презентация Apple в июне 2020: дата, продукты, подробности
Презентация Apple в июне 2020: дата, продукты, подробности
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Всемирная конференция разработчиков Apple все же состоится в июне 2020 года, несмотря на эпидемию коронавируса. Когда, где и как произойдет WWDC 2020, расскажет Ivona.

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Когда произойдет Всемирная конференция разработчиков Apple?

Компания Apple на официальном сайте выпустила пресс-релиз, в котором анонсировала дату события года - Всемирной конференции разработчиков Apple. Согласно заявлению представителей компании, WWDC 2020 произойдет 8 июня 2020 года.

Старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу Фил Шиллер отметил, что сложившаяся ситуация вынудила компанию на поиск нового формата проведения конференции. Июньская презентация пройдет в уникальном онлайн-формате, который обеспечит доступ ко всем презентациям, выступлениям и обучающим материалам, а также возможность задать вопросы и поделиться опытом с инженерами Apple. Среди прочего разработчики получат доступ к новым версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

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Что презентуют на WWDC 2020?

Какие продукты купертиновцы представят на WWDC 2020 пока остается загадкой. Аналитики предполагают, что в июне пройдет презентация нового MacBook, а также очки с AR-гарнитурой и новую версию программного обеспечения iOS 14. До среднестатистического потребителя, впрочем, новинки, вероятней всего, дойдут лишь в сентябре 2020 года.

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Теги: Apple, App Store, WWDC, презентация Apple, презентация Apple онлайн
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Источник: ivona)bigmir.net

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