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Открывают небо: Куда украинцы смогут полететь в июне 2020 и почем билеты

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Министр инфраструктуры рассказал, в какие страны украинцы смогут полететь после карантина.

Открывают небо: Куда украинцы смогут полететь в июне 2020
Открывают небо: Куда украинцы смогут полететь в июне 2020
depositphotos.com

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Сегодня, 1 июня 2020, украинцы наконец получили четкий ответ на беспокоивший многих вопрос: сможем ли мы отдохнуть этим летом заграницей и с какими странами в первую очередь возобновит авиаперелеты Украина.

Об этом рассказал Министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире утренней программы “Сніданок з 1+1“.

Так, Криклий отметил, что международное авиа сообщение Украина возобновит уже с 15 июня, а первыми странами, в которые смогут полететь украинцы, станут популярные морские курорты - Турция, Греция, Грузия, Черногория и Хорватия.

Наиболее популярные - это то, что все ждут: Турция, Греция, Кипр. В Европе - Черногория, Хорватия. Более точные данные в течение недели озвучим. И Грузия, - сказал министр.

По словам министра, внутренние рейсы Украина может возобновить еще раньше даты 15 июня.

На вопрос о том, с какими странами Украина пока не планирует возобновлять авиасообщение - Криклий назвал Италию и Испанию, в которых ситуация с заражением коронавирусом была критической.

Также Криклий подчеркнул, что после возвращение с иностранного курорта украинцам нужно будет придерживаться 2-недельного карантина или пройти быстрый тест на COVID-19.

Еще один вопрос к министру Криклию касался цен на авиабилеты - телеведущие уточнили, подорожают ли они после карантина. Министр отметил, что государство не может контролировать ценообразование на рынке авиаперевозок, однако, по его мнению. перевозчики не должны завышать стоимость билетов.  

К слову, на официальных сайтах самых популярных лоукостеров уже можно увидеть билеты на конец июня - начало июля 2020.

Так, цена на билет в Ларнаку или Пафос (Кипр) можно купить от 2 029 грн. в одну сторону.

Цены на билеты
Цены на билеты
Скриншот

Цены на билеты
Цены на билеты
Скриншот

Что касается украинской железной дороги - министр заверил, что, несмотря на новые правила перевозки пассажиров (после карантина вагоны будут заполнены лишь на половину,чтобы пассажиры смогли соблюдать дистанцию) - подорожания билетов не будет. 

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Теги: Карантин, полеты, отпуск, отдых, море, пляжный сезон 2020, лето 2020
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Источник: IVONA)bigmir.net

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