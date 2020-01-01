Шпионские страсти: Apple выпустит особый iPhone для хакеров

Компания Apple анонсировала интригующую новинку - iPhone с маркировкой SRD.

Компания Apple всегда гордилась повышенной безопасностью, которую предоставляют их гаджеты своим пользователям. По крайне мере в сравнении с конкурентами. В большей степени это касается ограниченного доступа рядового владельца iPhone к программному обеспечению смартфона. Но, очевидно, Apple решили немного отклониться от общепринятого курса. Отдельной серией компания выпустила айфон с маркировкой SRD - Security Research Device (девайс для исследования безопасности). Модель уже окрестили самой “дружелюбной“ к хакерам, за всю историю выпуска iPhone. Что известно о новом гаджете, расскажет Ivona.

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Почувствовать себя настоящим шпионом и исследовать все уголки программного обеспечения iOS, которые прежде были доступны исключительно разработчикам, удастся, увы, не каждому. Новый iPhone SRD разработан не для персонального использования и, по задумке Apple, будет оставаться всего лишь средством испытания на прочность и обнаружения недостатков в системе безопасности айфонов. Поэтому новый гаджет выпустят ограниченным тиражом.

Особенности iPhone SRD

Уникальная модель айфона достанется лишь зарегистрированным тестировщикам и владельцам аккаунтов программы разработчиков Apple. Также, прежде чем получить заветный гаджет, им придется подтвердить род своей деятельности, послужной список и текущее местоположение.

Задача новых пользователей iPhone SRD проста - обнаружить слабости и ошибки в программном обеспечении. Для этого им будет предоставлен доступ к самым глубинам iOS, возможность создавать кастомные команды и коды и напрямую общаться с командой инженеров Apple.

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Об обнаруженной ошибке они обязуются сообщить компании незамедлительно и хранить молчание, пока Apple сами не сделают публичное заявление. Также, по слухам, за обнаружение багов в системе безопасности iOS, пользователи iPhone SRD могут получить около 1 миллиона долларов.

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