Этот день также называют Казанская летняя и Зажинки.

Запреты дня 21 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в Прокопьев день pinterest.com

Во вторник, 21 июля 2020 года, православные христиане чтут память святого Прокопия Кесарийского (великомученика) и отмечают явление Казанской иконы Божьей Матери. В народном календаре этот день совпадает с праздником земледелия - Зажинками.

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Что нельзя делать в Прокопьев день 21 июля 2020?

купание и стирка в открытых водоемах под запретом - можно растревожить водную нечисть (водяных, русалок и пр.)

не стоит отправляться в дальнюю дорогу (будь то поездка на отдых или командировка) - плохая примета

нельзя начинать новые дела - успеха добиться вам, вероятней всего, не удастся

тяжелый труд (за пределами поля) также не принесет желаемых результатов

леность, ссоры, склоки и нечистые мысли также не в почете в Прокопьев день.

Приметы в Прокопьев день 21 июля 2020

Если черника поспела, на Прокопьев день начиналась жатва ржи. Этот день, отмечали как праздник: люди приносили с собой еду в поле и садились почитать святого Прокопия и Казанскую Божью Матерь сразу после того, как общими усилиями были готовы первые 9 снопов.

Самый первый сноп, который самая старшая в семье женщина зажинала самостоятельно, приносили вечером в дом. Им обметали все жилище, чтобы выгнать из дома нечистую силу и насекомых, затем ставили под иконостасом. Позже зерна с этого снопа святили в церкви и добавляли в общий мешок, на богатство и урожай в следующем году.

Колоски, собранные на Прокопьев день, женщины заправляли за пояс, чтобы не болела спина.

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Казанская Божья Матерь, которую также чтут в этот день, покровительница любви, семьи, детей. 21 июля к ней обращались за помощью в поиске возлюбленных одинокие молодые люди, а также просили защиты для своих близких семейные пары. Этот день выбирали для свадеб, венчаний и крещения детей - считалось, что такое торжество в день Казанской Божьей Матери принесет удачу.

Если в Казанскую неделю будет тепло и без осадков, ждите холода и дожди на Илью.

Именины 21 июля 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Дмитрий (посвященный богине Деметре), Савва (старец), Александр (защитник) и Прокопий (успешный), по католическому - Андрей (мужественный), Виктор (победитель) и Даниил (Бог - суд мой).

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