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Запреты дня 20 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в Новолуние

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Период новолуния астрологи считают энергетически мощным - его нужно уметь использовать правильно .

Запреты дня 20 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в Новолуние
Запреты дня 20 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в Новолуние
depositphotos.com

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В понедельник, 20 июля 2020, года Луна войдет в одну из 4 фаз цикла - начнется Новолуние. Двое суток диск Луны не будет виден на ночном небе. Астрологи считают, что этот период имеет особое влияние на самочувствие людей и их энергетику.

Предлагаем узнать, как начало Новолуния 20 июля 2020 повлияет на жизнь и мысли, а также чего категорически не стоит делать в этот период. 

  • Когда новолуние в июле 2020

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Новолуние начнется 20 июля в 20 часов 32 минуты. Луна в этот период будет находиться в Раке - и это отразится на состоянии людей.

Так, в это время зоной комфорта станет домашнее пространство. Любая работа по дому - уборка, готовка и досуг с родными - будут не только приятными, но и помогут достичь  внутренней гармонии и эмоционального равновесия. 

Также этот период может характеризоваться внезапным обострением обид на кого-то, негативными мыслями. Потому, чтобы избежать паники и негативных эмоций - нужно уметь абстрагироваться и смотреть на ситуацию “со стороны“.

  •  Как повлияет на самочувствие Новолуние 20 июля 2020

Наиболее уязвимыми в период Новолуния станут такие органы:

  • пищеварительная система - не стоит злоупотреблять тяжелой пищей, ограничьте себя в жаренном
  • слизистые оболочки
  • женские органы уязвимыми станут яичники, матка, влагалище
  • молочные железы
  • лимфатическая система
  • грудная кость.

Астрологи рекомендуют в это время поберечь также нервную систему и меньше огорчаться по пустякам. 

  • Что нужно делать в новолуние 20 июля 2020

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Астрологи считают, что Новолуние - это период, когда Луна помогает человеку сфокусироваться на будущем, это время стоит провести с позитивными мыслями и надеждой. 

Так, в день Новолуние нужно:

  • начинать новые дела, проекты, придумывать стартапы, разнообразить свой досуг
  • привносить в жизнь что-то кардинально другое, новаторское, то, чего ранее не пробовали
  • прислушиваться к интуиции - попытаться понимать символы, которыми с вами говорит подсознание, запоминать сны и размышлять над их значением 
  • совершать шопинг, покупки этого дня могут включать как необходимые вещи, так и маленькие подарочки себе и близким, чтобы побаловать любимых. 

Также в день Новолуния существует ряд запретов.

  • Чего нельзя делать в это новолуние 20 июля 2020

Так, астрологи считают, что в Новолуние нельзя:

  • останавливаться на пол пути - этот период характеризуется мелкими “проделками“ Луны. Представьте, что она просто проверяет вас на прочность - хочет посмотреть на вашу мотивацию и силу желания, которая позволит довести до конца начатое
  • идти на поводу у своих страхов, обид - самое время пересмотреть внутренние “зажимы“ - они не дают вам двигаться вперед
  • отказывать в помощи и в обычном внимании близким, любимому человеку - в Новолуние стоит быть максимально открытым на любимых
  • спешить и суетиться - в Новолуние все нужно делать размеренно и продумывать до мелочей - энергия Новой Луны позволит довести дела до совершенства и избежать ошибок
  • реагировать эмоционально на негативных людей. В Новолуние могут зачастить атаки провокаторов и энергетических вампиров - просто избегайте общения с ними или пользуйтесь принципом “я за стеклом“
  • работать без перерывов, доводить себя до измождения - в это время работа будет в радость, но стоит давать организму передышки. 

Ранее мы писали, как вести себя в Полнолуние.

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, новолуние в июле
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Источник: Ivоna bigmir)net

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