Период новолуния астрологи считают энергетически мощным - его нужно уметь использовать правильно .

Запреты дня 20 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в Новолуние depositphotos.com

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В понедельник, 20 июля 2020, года Луна войдет в одну из 4 фаз цикла - начнется Новолуние. Двое суток диск Луны не будет виден на ночном небе. Астрологи считают, что этот период имеет особое влияние на самочувствие людей и их энергетику.

Предлагаем узнать, как начало Новолуния 20 июля 2020 повлияет на жизнь и мысли, а также чего категорически не стоит делать в этот период.

Когда новолуние в июле 2020

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Новолуние начнется 20 июля в 20 часов 32 минуты. Луна в этот период будет находиться в Раке - и это отразится на состоянии людей.

Так, в это время зоной комфорта станет домашнее пространство. Любая работа по дому - уборка, готовка и досуг с родными - будут не только приятными, но и помогут достичь внутренней гармонии и эмоционального равновесия.

Также этот период может характеризоваться внезапным обострением обид на кого-то, негативными мыслями. Потому, чтобы избежать паники и негативных эмоций - нужно уметь абстрагироваться и смотреть на ситуацию “со стороны“.

Как повлияет на самочувствие Новолуние 20 июля 2020

Наиболее уязвимыми в период Новолуния станут такие органы:

пищеварительная система - не стоит злоупотреблять тяжелой пищей, ограничьте себя в жаренном

слизистые оболочки

женские органы уязвимыми станут яичники, матка, влагалище

молочные железы

лимфатическая система

грудная кость.

Астрологи рекомендуют в это время поберечь также нервную систему и меньше огорчаться по пустякам.

Что нужно делать в новолуние 20 июля 2020

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Астрологи считают, что Новолуние - это период, когда Луна помогает человеку сфокусироваться на будущем, это время стоит провести с позитивными мыслями и надеждой.

Так, в день Новолуние нужно:

начинать новые дела, проекты, придумывать стартапы, разнообразить свой досуг

привносить в жизнь что-то кардинально другое, новаторское, то, чего ранее не пробовали

прислушиваться к интуиции - попытаться понимать символы, которыми с вами говорит подсознание, запоминать сны и размышлять над их значением

совершать шопинг, покупки этого дня могут включать как необходимые вещи, так и маленькие подарочки себе и близким, чтобы побаловать любимых.

Также в день Новолуния существует ряд запретов.

Чего нельзя делать в это новолуние 20 июля 2020

Так, астрологи считают, что в Новолуние нельзя:

останавливаться на пол пути - этот период характеризуется мелкими “проделками“ Луны. Представьте, что она просто проверяет вас на прочность - хочет посмотреть на вашу мотивацию и силу желания, которая позволит довести до конца начатое

идти на поводу у своих страхов, обид - самое время пересмотреть внутренние “зажимы“ - они не дают вам двигаться вперед

отказывать в помощи и в обычном внимании близким, любимому человеку - в Новолуние стоит быть максимально открытым на любимых

спешить и суетиться - в Новолуние все нужно делать размеренно и продумывать до мелочей - энергия Новой Луны позволит довести дела до совершенства и избежать ошибок

реагировать эмоционально на негативных людей. В Новолуние могут зачастить атаки провокаторов и энергетических вампиров - просто избегайте общения с ними или пользуйтесь принципом “я за стеклом“

работать без перерывов, доводить себя до измождения - в это время работа будет в радость, но стоит давать организму передышки.

Ранее мы писали, как вести себя в Полнолуние.

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