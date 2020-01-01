Церковные праздники в июле
В июле отмечается несколько важных церковных праздников.
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Ivona подготовила календарь церковных праздников на июль. Узнайте, когда какой праздник и когда пост.
Церковные праздники в июле 2020 года
- 7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи), Иванов день.
- 8 июля –. В этот день почитают память святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака.
- 11 июля – Заканчивается Петров пост.
- 12 июля – День святых апостолов Петра и Павла.
- 21 июля – Явление Казанской иконы Пресвятoй Богородицы.
- 28 июля – День крещения Киевской Руси-Украины.
Какие посты есть в июле 2020
В июле продолжается Петров пост, который начался 15 июня и заканчивается 11 июля. Однодневные посты в июле будут 15, 17, 22, 24, 29 и 31-го числа.
Ранее мы писали, что нужно успеть сделать в июле.
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