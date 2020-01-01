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Церковные праздники в июле

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В июле отмечается несколько важных церковных праздников.
Церковные праздники в июле
Церковные праздники в июле
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Ivona подготовила календарь церковных праздников на июль. Узнайте, когда какой праздник и когда пост. 

Церковные праздники в июле 2020 года

  • 7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи), Иванов день.
  • 8 июля –. В этот день почитают память святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака.
  • 11 июля – Заканчивается Петров пост. 
  • 12 июля – День святых апостолов Петра и Павла.
  • 21 июля – Явление Казанской иконы Пресвятoй Богородицы.
  • 28 июля – День крещения Киевской Руси-Украины.

Какие посты есть в июле 2020

В июле продолжается Петров пост, который начался 15 июня и заканчивается 11 июля.  Однодневные посты в июле будут 15, 17, 22, 24, 29 и 31-го числа. 

Ранее мы писали, что нужно успеть сделать в июле. 

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Теги: церковные праздники
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