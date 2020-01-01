В июле отмечается несколько важных церковных праздников.

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Ivona подготовила календарь церковных праздников на июль. Узнайте, когда какой праздник и когда пост.

Церковные праздники в июле 2020 года

7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи), Иванов день.

8 июля –. В этот день почитают память святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака.

11 июля – Заканчивается Петров пост.

12 июля – День святых апостолов Петра и Павла.

21 июля – Явление Казанской иконы Пресвятoй Богородицы.

28 июля – День крещения Киевской Руси-Украины.

Какие посты есть в июле 2020



В июле продолжается Петров пост, который начался 15 июня и заканчивается 11 июля. Однодневные посты в июле будут 15, 17, 22, 24, 29 и 31-го числа.

Ранее мы писали, что нужно успеть сделать в июле.