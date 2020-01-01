У кого именины 20 июля?
Кому предстоит принимать поздравления и подарки в честь Дня ангела 20 июля 2020 года, расскажет Ivona.
Именины 20 июля 2020 года отмечают:
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мужское имея древнегреческого происхождения, означает “не делающий/ не ведающий зла, кроткий“.
- Герман
мужское латинское имя, было широко распространенным в Византии. Дословно переводится как “родной“.
- Евдокия
древнегреческое женское имя, означает “любовь и благословение“.
- Евфросиния
древнегреческое женское имя, означает “благомыслящая“.
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“светлый“, “сын Луки“. Латинское мужское имя.
- Никон
от греческого Νίκων - пбеждающий. Мужское личное имя.
- Сергей
мужское имя латинского происхождения. “Из рода Сергиев“, “знатный“.
- Фома
арамейское мужское имя, означает “близнец“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 20 июля.
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