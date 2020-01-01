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У кого именины 20 июля?

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Именины - особый день в жизни каждого.
У кого именины 20 июля?
У кого именины 20 июля?
depositphotos.com

Кому предстоит принимать поздравления и подарки в честь Дня ангела 20 июля 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 20 июля 2020 года отмечают:

мужское имея древнегреческого происхождения, означает “не делающий/ не ведающий зла, кроткий“.

  • Герман

мужское латинское имя, было широко распространенным в Византии. Дословно переводится как “родной“.

  • Евдокия

древнегреческое женское имя, означает “любовь и благословение“.

  • Евфросиния

древнегреческое женское имя, означает “благомыслящая“.

“светлый“, “сын Луки“. Латинское мужское имя.

  • Никон

от греческого Νίκων - пбеждающий. Мужское личное имя.

  • Сергей

мужское имя латинского происхождения. “Из рода Сергиев“, “знатный“.

  • Фома

арамейское мужское имя, означает “близнец“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 20 июля.

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Теги: именины, день ангела, имена для мальчиков, имена для мальчика, имена для девочек, имена для девочки, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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