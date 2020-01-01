Именины - особый день в жизни каждого.

У кого именины 20 июля? depositphotos.com

Кому предстоит принимать поздравления и подарки в честь Дня ангела 20 июля 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 20 июля 2020 года отмечают:

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мужское имея древнегреческого происхождения, означает “не делающий/ не ведающий зла, кроткий“.

Герман

мужское латинское имя, было широко распространенным в Византии. Дословно переводится как “родной“.

Евдокия

древнегреческое женское имя, означает “любовь и благословение“.

Евфросиния

древнегреческое женское имя, означает “благомыслящая“.

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“светлый“, “сын Луки“. Латинское мужское имя.

Никон

от греческого Νίκων - пбеждающий. Мужское личное имя.

Сергей

мужское имя латинского происхождения. “Из рода Сергиев“, “знатный“.

Фома

арамейское мужское имя, означает “близнец“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 20 июля.

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