Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 13 июля 2020 для всех знаков Зодиака depositphotos.com

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Гороскоп на 13 июля 2020:

Овен

День благоприятен для активных дел и действий, работы и карьеры, работайте в режиме многозадачности и сможете добиться хороших результатов.

Телец

День может нести разные испытания, нагрузку в делах и ситуациях, избегайте тупиковых и энергозатратных дел, особенно в работе.

Близнецы

День несёт благоприятные возможности, удачу в делах, многие планы могут оказаться успешными либо принесут хорошие результаты в будущем.

Рак

Сегодня успешны материальные и денежные дела, разные покупки и вложения, помощь как близким людям, так и обращение к кому-либо.

Лев

Сегодня старайтесь строить свою карьеру, продвигаться в обществе, завоевывать новые высоты, заводить полезные связи и реализовывать планы.

Дева

Сегодня вы можете сталкиваться с разными тайнами, сомнительными ситуациями, многое может вставать на паузу как в работе, так и личной жизни, занимайтесь своими внутренними делами.

Весы

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Сегодня стоит избегать иллюзий, особенно в личной жизни, отношениях, старайтесь не строить планов, которые в будущем не реализуются.

Скорпион

Сегодня вы можете сталкиваться с материальными и денежными махинациями, сомнительными делами, где-то будет прибыль, где-то будут потери, что-то может идти не так, как хотелось бы.

Стрелец

Сегодня стоит заканчивать разные мутные и сомнительные дела и ситуации, оставлять проблемы в прошлом, заниматься личностной трансформацией.

Козерог

Сегодня благоприятны поездки, смена обстановки, поиск новых берегов и возможностей, могут появляться альтернативы в разных сферах жизни.

Водолей

Сегодня старайтесь отстаивать свои интересы, активно продвигаться в делах и жизни, бороться за место под солнцем, не сдавать позиции в трудных делах.

Рыбы

Сегодня перед вами может вставать важный выбор, как поступить в той или иной ситуации, каким жизненным путём идти, старайтесь не поддаваться на искушения.

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