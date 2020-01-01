Ведущая Нового канала провела расследование за барной стойкой.

Пиво с тараканами и не только: какие сюрпризы вас могут ждать в пабах Pinterest

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Захотелось выпить чего-нибудь новенького – бармен плохого не посоветует. Ведь он знает вкусы всех коктейлей и других напитков в меню. Но не подсунет ли он вам какую-то бодягу под видом мохито? Чтобы узнать, что творится за барной стойкой, журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова устроилась на работу барменом в столичном пабе.

– Красивый антураж, деревянные столы, приглушенный свет, играет рок, – рассказывает Александра. – Заведение произвело на меня хорошее впечатление. Но то, что я увидела за стойкой и в помещении, где моют посуду, неприятно поразило.

Пиво с тараканами и не только: какие сюрпризы вас могут ждать в пабах Пресс-служба

– Работница вытирала посуду не специальной тряпочкой, а старой футболкой, – говорит агент. – Она еще и похвасталась, что часто приносит старые вещи, чтобы использовать их на работе. Более того, женщина призналась, что владельцы не заменяют им старые полотенца для посуды. Поэтому она обеспечивает себя всем необходимым сама.

Девушка узнала, как в этом пабе «ухаживают» за бокалами.

Пиво с тараканами и не только: какие сюрпризы вас могут ждать в пабах Пресс-служба

– Похоже, что в заведении тараканы – это друзья сотрудников, – говорит девушка. – Ведь их реакция на насекомых меня удивила. Они смеялись и рассказывали, что «Андрей живет в одном углу, а Гоша – в другом». Но это же полная антисанитария!

Но это не самое худшее, что увидела Александра. Ведь через несколько минут она заметила таракана, который «отдыхал» на чистой посуде.

В другом пабе Александра устроилась на кухню. Из ее расследования вы узнаете, как в пиво на разлив к старому доливают свежее. А еще увидите, как готовят закуски к пенному. После этой программы вы 100% будете тщательно выбирать пабы, чтобы отдых был приятным и безопасным!



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