Запреты дня 13 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Собор двенадцати апостолов

И почему этот день называют "Макушкой лета"?

В понедельник, 13 июля 2020 года, православные христиане отмечают Собор святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов. В народе этот день также называют “Поминки весны“, “Полупетр“ и “Макушка лета“: считается, что с этого дня лето идет на убыль и природа начинает готовиться к приходу зимы.

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Что нельзя делать на Собор двенадцати апостолов 13 июля 2020?

под запретом алкоголь и азартные игры

в этот день также не стоит ссориться, ругаться и сплетничать

если вас попросили о помощи, вы не вправе отказать в этот день

постарайтесь не назначать важных встреч в первой половине дня - они вероятней всего пройдут не по плану и не принесут желаемого эффекта

в этот день нельзя выходить из дома без оберега - плохая примета.

Приметы на Собор двенадцати апостолов 13 июля 2020

Главной традицией празднования Собора 12-ти апостолов является окрашивание яиц (как на Пасху) в желтый цвет. Ими обменивались с друзьями и соседями. Из яиц также готовили различные угощения для своей семьи и гостей.

В ночь на 13 июля снятся вещие сны, которые исполнятся совсем скоро - на девятый день. Дневные сновидения также имеют особую силу, но лишь в том случае если они уже снились вам прежде. Считается, что их исполнения нужно ждать не раньше, чем через 7 недель.

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Именины 13 июля 2020

День ангела 13 июля отмечают Андрей (мужественный), Варфоломей (сын Птолемея), Иван (благодать Божья), Матвей (дарованный Богом), Петр (камень, скала), Филипп (любящий лошадей), Фома (близнец), Иаков (следующий по пятам), Арсений (мужественный), Василий (царственный), Иона (голубь), Никон (побеждающий), Михаил (подобный Богу), Степан (венец), Тимофей (почитающий Бога) и Тихон (судьба) по православному церковному календарю, Маргарита (жемчужина), Андрей (мужественный), Генрих (глава в доме) и Эрнест (благородный) - по католическому.

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