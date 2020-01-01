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Салаты из перепелиных яиц: ТОП-5 рецептов

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Перепелиное яйцо не просто украшение, а вкусный ингредиент для оригинальных салатов.
Салаты из перепелиных яиц: ТОП-5 рецептов
Салаты из перепелиных яиц: ТОП-5 рецептов
pinterest.com

Перепелиные яйца - широкое поле для кулинарных экспериментов. Они используются в салатах и коктейлях, в пицце, а также в качестве холодной закуски к напиткам. Ivona делится рецептами вкуснейших салатов, главным ингредиентом которых являются перепелиные яйца.

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Перепелиные яйца - очень полезный продукт. В 5 перепелиных яйцах, которые по массе равны 1 куриному, уровень фосфора и калия выше в 5 раз, а железа - в 4,5 раза. В яйцах перепелов значительно больше кобальта, меди, лимитирующих и других аминокислот. По содержанию незаменимых аминокислот (тирозина, треонина, лизина, глицина и гистидина) перепелиные яйца тоже превосходят куриные. Кроме того, перепелиные яйца - уникальное средство для увеличения белка в организме, поскольку они усваиваются на 80%.

1. Салат из языка

Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
pinterest.com

Рецепт праздничного салата из языка с помидорами черри, перепелиными яйцами и рукколой.

2. Овощной салат с тунцом и перепелиными яйцами

Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
pinterest.com

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Рецепт легкого салата из свежих овощей с тунцом и ароматной заправкой.

3. Салат из печени трески и перепелиных яиц

Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
pinterest.com

Рецепт простого и быстрого салат из печени трески и яиц с зеленым луком.

4. Салат Скаген из норвежской сельди

Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
pinterest.com

Нежная сельдь с картофелем, перепелиными яйцами и под горчичным соусом. Подается на ржаной гренке.

5. Салат из брокколи с перепелиными яйцами, беконом и кукурузой

Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
Салаты из перепелиных яиц - простые и вкусные рецепты
pinterest.com

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Рецепт вкусного салата из брокколи, перепелиных яиц, бекона, кукурузы и помидоров черри с пряной заправкой.

Ранее мы рассказывали, какие салаты без майонеза стоит приготовить на Пасху.

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Теги: яйца, блюда из яиц, салат из яиц, перепелиные яйца, рецепт салата, рецепты
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Источник: IVONА bigmir)net

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