Запреты дня 4 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в парад планет
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В субботу, 4 июля 2020, мы станем свидетелями редкого астрономического явления, которое происходит в среднем раз в 170 лет. Так, 4 июля состоится “апульс“ или полный “парад планет“, когда все планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону Солнца.
Так, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и карликовая планета Плутон, которую не так давно лишили звания полноценной планеты, появятся в небе рядом. Разумеется, выравнивание планет не будет идеальным, как на рисунке “парада планет“, но угол наклона небесных тел будет достаточно малым.
В прошлый раз парад планет состоялся в 1982 году, а последующие апульсы ожидают в 2161 и 2492 годах.
Астрологи считают период парада планет необычайно мощным энергетическим временем, когда буквально можно изменить свою судьбу.
Предлагаем узнать, что необходимо сделать в парад планет 4 июля 2020, а чего категорически нельзя делать в этот день.
К слову, стоит помнить, что парад планет не происходит за несколько часов как солнечное или лунное затмения - из-за разной скорости движения планет это астрономическое явление затягивается на несколько недель.
- Что такое парад планет с точки зрения астрологии
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Астрологи напоминают, что период парада планет, пик которого приходится на субботу, 4 июля 2020, это время серьезных кармических уроков и отработок, в которое может сильно перенагружаться нервная система, появляться тревожность и ощущение незащищенности.
Чтобы избежать нежелательных стрессов, стоит соблюдать простые правила - меньше нервничать, не общаться с токсичными людьми, вовремя себя останавливать, начиная паниковать по несущественным поводам.
Также период парада планет это время, в которое стоит быть гибким - помните, что сейчас ни в коем случае не стоит вступать в конфронтацию с происходящим, спорить с судьбой. Самое время “ловить волну“ и заставлять ее выносить вас туда, куда нужно. А для того, чтобы подготовиться к магическому и непростому периоду парада планет, стоит помнить о главных правилах - что обязательно нужно сделать 4 июля 2020, и чего нельзя делать вовсе.
- Что нужно обязательно сделать во время парада планет 4 июля 2020
Так, в период парада планет можно совершить настоящий скачок в своей судьбе - правильно расставив приоритеты вы имеете все шансы стать успешным и благополучным буквально в ближайшее время. Для этого в период парада планет обязательно нужно:
- серьезно задуматься над своими ценностями, приоритетами, четко сформулировать жизненные цели
- напитываться информацией - слушать тренинги, читать книги, узнавать что-то новое, общаться с позитивными и наполненными людьми
- постараться очистить организм от шлаков - идеальное время для поста, потребления только домашней, экологически-чистой пищи
- идеальное время для духовных практик - займитесь йогой, медитируйте, гуляйте в лесу
- стоит анализировать прошлые периоды жизни, выделяя уроки, которые способны вас чему-то научить, сделать лучше
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Также в период парада планет существует ряд запретов.
- Что категорически не стоит делать во время парада планет 4 июля 2020
Чтобы с пользой использовать парад планет - не стоит делать таких вещей, как:
- рисковать важными вещами, принимать серьезные решения под действием эмоций
- брать взаймы или самому одалживать крупные суммы денег, рисковать финансами попусту
- заключать важные сделки, брать на себя долгосрочные обязательства
- пытаться разорвать отношения, выяснять отношения с партнером, вспоминать обиды
- злиться на кого-то и подогревать в себе негатив.
Помните, что даже если вы не верите в магическую силу периода парада планет - серьезные астрономические события так или иначе оказывают мощное влияние на человека, а потому 4 июля 2020 лучше не перенагружать нервную систему и поберечь свое здоровье.
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