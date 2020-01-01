Парад планет - уникальное астрономическое явление, считается, что оно накладывает отпечаток на судьбу людей и может стать шансом все круто поменять и добиться успеха .

Запреты дня 4 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в парад планет depositphotos.com

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В субботу, 4 июля 2020, мы станем свидетелями редкого астрономического явления, которое происходит в среднем раз в 170 лет. Так, 4 июля состоится “апульс“ или полный “парад планет“, когда все планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону Солнца.

Так, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и карликовая планета Плутон, которую не так давно лишили звания полноценной планеты, появятся в небе рядом. Разумеется, выравнивание планет не будет идеальным, как на рисунке “парада планет“, но угол наклона небесных тел будет достаточно малым.

В прошлый раз парад планет состоялся в 1982 году, а последующие апульсы ожидают в 2161 и 2492 годах.

Астрологи считают период парада планет необычайно мощным энергетическим временем, когда буквально можно изменить свою судьбу.

Предлагаем узнать, что необходимо сделать в парад планет 4 июля 2020, а чего категорически нельзя делать в этот день.

К слову, стоит помнить, что парад планет не происходит за несколько часов как солнечное или лунное затмения - из-за разной скорости движения планет это астрономическое явление затягивается на несколько недель.

Что такое парад планет с точки зрения астрологии

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Астрологи напоминают, что период парада планет, пик которого приходится на субботу, 4 июля 2020, это время серьезных кармических уроков и отработок, в которое может сильно перенагружаться нервная система, появляться тревожность и ощущение незащищенности.

Чтобы избежать нежелательных стрессов, стоит соблюдать простые правила - меньше нервничать, не общаться с токсичными людьми, вовремя себя останавливать, начиная паниковать по несущественным поводам.

Также период парада планет это время, в которое стоит быть гибким - помните, что сейчас ни в коем случае не стоит вступать в конфронтацию с происходящим, спорить с судьбой. Самое время “ловить волну“ и заставлять ее выносить вас туда, куда нужно. А для того, чтобы подготовиться к магическому и непростому периоду парада планет, стоит помнить о главных правилах - что обязательно нужно сделать 4 июля 2020, и чего нельзя делать вовсе.

Что нужно обязательно сделать во время парада планет 4 июля 2020

Так, в период парада планет можно совершить настоящий скачок в своей судьбе - правильно расставив приоритеты вы имеете все шансы стать успешным и благополучным буквально в ближайшее время. Для этого в период парада планет обязательно нужно:

серьезно задуматься над своими ценностями, приоритетами, четко сформулировать жизненные цели

напитываться информацией - слушать тренинги, читать книги, узнавать что-то новое, общаться с позитивными и наполненными людьми

постараться очистить организм от шлаков - идеальное время для поста, потребления только домашней, экологически-чистой пищи

идеальное время для духовных практик - займитесь йогой, медитируйте, гуляйте в лесу

стоит анализировать прошлые периоды жизни, выделяя уроки, которые способны вас чему-то научить, сделать лучше

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Также в период парада планет существует ряд запретов.

Что категорически не стоит делать во время парада планет 4 июля 2020

Чтобы с пользой использовать парад планет - не стоит делать таких вещей, как:

рисковать важными вещами, принимать серьезные решения под действием эмоций

брать взаймы или самому одалживать крупные суммы денег, рисковать финансами попусту

заключать важные сделки, брать на себя долгосрочные обязательства

пытаться разорвать отношения, выяснять отношения с партнером, вспоминать обиды

злиться на кого-то и подогревать в себе негатив.

Помните, что даже если вы не верите в магическую силу периода парада планет - серьезные астрономические события так или иначе оказывают мощное влияние на человека, а потому 4 июля 2020 лучше не перенагружать нервную систему и поберечь свое здоровье.

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