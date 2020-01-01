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Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав

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Как своими руками сплести волшебный купальский венок?
Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
pinterest.com

Плетение торжественных, красочных венков на Ивана Купала занимались все женщины от мала до велика. Готовились к празднику летнего солнцестояния заранее, чтобы в ночь на Ивана Купала окунуться в захватывающую атмосферу купальских игрищ. Венками девушки и женщины украшали свои головы и головы своих мужей и возлюбленных, с помощью них гадали на суженого и защищались от нечистой силы. Как и из чего можно сплести венок на Ивана Купала, расскажет Ivona.

Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
pinterest.com

Из чего плетут венки на Ивана Купала

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В славянской культуре венок символизировал женское плодородное начало, поэтому не удивительно, что купальский венок наделяли различными мистическими особенностями. Большое значение имело не только то, когда и кем плелся венок, с особой тщательностью подбирались цветы и травы.  Традиционный купальский венок собирался из 12 трав, каждая из которых имела свое значение и добавляла ему свои особые свойства.

БессмертникСимвол здоровья и долголетия
БархатцыСимвол верности и красоты
ТысячелистникСимвол свободы и непокоренности 
БарвинокСимвол жизни и вечной любви
КалинаСимвол девичьей красоты
ЛюбистокСимвол преданности и любви
РомашкаСимвол Солнца, чистоты и верности
МальваСимвол веры, надежды и любви
ВасилекСимвол красоты и нежности
Усики хмеляСимвол острого и гибкого ума
МакСимвол плодородия
НезабудкаСимвол верности и постоянства

На здоровье вплетали в купальский венок лечебные травы, на плодородие и хороший урожай - колоски пшеницы, ячменя и ржи.

Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
pinterest.com

Впрочем, включать все 12 трав вовсе не обязательно. Каждый создает венок для себя, полагаясь на свои надежды и чаяния и, конечно же, эстетический вкус. В венки часто вплетались подсолнухи, виноградные листья и лозы, петрушка и укроп, цветы кувшинки.

Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
pinterest.com

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Ни в коем случае нельзя вплетать в купальский венок “нечистое зелье“ - дурман, волчьи ягоды и папоротник. Белые лилии в свой венок влетали девушки и женщины, который планировали предать в скоро времени свою жизнь служению Господу, белая лилия - символ монашеской чистоты.

Как плести венок на Ивана Купала

Конечно же, с чистым сердцем. Не важно, будете ли вы использовать его для обрядов или просто для красоты, плетение венка на Ивана Купала - занятие медитативное. Переплетая стебли между собой, старайтесь думать о чем-то приятном, не “вплетайте“ в этот праздничный головной убор свои беды и страхи.

Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
pinterest.com

Традиционно купальский венок плелся двумя способами:

1. Для основы венка подбирался длинный и прочный стебель. Поверх него выкладывался цветок, который стеблем туго затягивался внахлест на основе. Затем брали следующий цветок, и все повторялось сначала. В плетении венка главное - вовремя остановиться, чтобы он не получился слишком большим. Завершали такое плетение, соединив концы венка по кольцу. Чтобы венок не распался, после соединения еще продолжали плести какое-то время (примерно до четверти кольца).

Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
pinterest.com

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2. Венок можно сплести по принципу косы. Подбирается три красивых цветка с длинными и прочными стеблями. Из них плетут косу, после двух витков в косу добавляются еще цветы, снова два цветка и снова цветы. Когда ваша травяная коса достигнет нужного размера, конец можно закрепить с помощью ниток или особо крепкого стебля.

Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
pinterest.com

Сегодня в качестве гибкой основы для венка на Ивана Купала можно использовать также обычный ободок для волос. Главное - прочно закрепить цветы, чтобы они не скользили. Такой венок будет очень удобно носить, ведь не нужно переживать, что он распадется в самый неподходящий момент.

Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав
pinterest.com

Чтобы венок получился пышным, не нужно обрывать с растений листья. Также в венки традиционно вплетать ягоды: выбирайте те, что с плотными, гибкими и длинными веточками.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода на Ивана Купала в 2020.

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Источник: ivona.bigmir.net

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