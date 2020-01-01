Сериал "Великая" с Эль Фаннин заслужил высокие оценки критиков .

Британский комедийный сериал о Екатерине Великой получил продолжение instagram.com/oksanateleshevskaya

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Британский комедийный сериал “Великая“ с Эль Фаннинг в роли российской императрицы Екатерины ІІ, продолжили снимать уже через несколько месяцев после премьеры первого сезона. Об этом пишет американский еженедельник о культуре и шоу-бизе Variety.

Премьера сериала состоялась 15 мая и получила позитивные отзывы критиков, а рейтинг телепроекта на специализированном сайте Rotten Tomatoes составил 88%. Сейчас стриминговый сервис Hulu продолжил съемки “Великой“, но точной даты выхода второго сезона пока нет.

В главных ролях все так же появятся Эль Фэннинг и Николас Холт, воплотившие Екатерину и Петра ІІІ соответственно.

Напомним, что первый сезон “Великой“ состоит из 8 серий. Сериал с юмором рассказывает историю еще совсем юной императрицы Екатерины Великой, которая, приехав из-за границы, чтобы выйти замуж за Петра ІІІ, познает окружающую ее действительность.

По сюжету, увидев отношения супруга к людям и вникнув в его “тонкости управления“ империей, Екатерина замышляет мятеж.

К слову, шоураннером сериала выступил Тони Макнамара, который ранее номинировался на престижную кинопремию “Оскар“ за сценарий к еще одной исторической комедии - картине “Фаворитка“.

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