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"Гулливер возвращается": Украинский мультфильм с диснеевскими стандартами отметили в Каннах

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Новые приключения известного героя, созданного Джонатоном Свифтом, Гулливер возвращается в Лилипутию.

"Гулливер возвращается": Украинский мультфильм с диснеевскими стандартами отметили в Каннах
Пресс-служба

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На днях в Каннах завершился крупнейший мировой кинорынок Marche du Film. В этом году в связи с пандемией коронавируса он впервые проходил в онлайн-формате. В итоге кинорынок объединил более 8,5 тыс. участников на 250 виртуальных стендах в 60 павильонах. Среди множества проектов этого года заметно выделялся украинский мультфильм «Гулливер возвращается» – изображение главного героя даже украсило одну из обложек профильного издания Cannes Market. Проект получил многочисленные положительные отзывы у иностранных продюсеров, байеров и дистрибьюторов. На мировой арене проект «Гулливер возвращается» представляет компания All Rights Entertainment.

"Гулливер возвращается": Украинский мультфильм с диснеевскими стандартами отметили в Каннах
Пресс-служба

Продвижение украинской культуры на мировой арене всегда являлось приоритетом для нашей Студии. А такая позитивная реакция зарубежных партнеров вселяет надежду еще больше развивать наше сотрудничество. Поэтому нашим кинокомпаниям так важно участвовать в подобных кинорынках по всему миру, демонстрируя очередной раз высокий уровень украинских проектов, - рассказывает один из продюсеров анимационного фильма, руководитель студии «Квартал 95» Борис Шефир.

"Гулливер возвращается": Украинский мультфильм с диснеевскими стандартами отметили в Каннах
Пресс-служба

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"Гулливер возвращается» (в международном прокате «Gulliver Returns») – первый полнометражный мультфильм, производством которого занимаются Gulliver Films и студия «Квартал 95». Его кинотеатральный показ запланирован во всем мире. Над проектом работают лучшие аниматоры Украины, зарубежные специалисты, а также команда сценаристов студии «Квартал 95». Также «Гулливер возвращается» – первый украинский мультфильм, процесс производства которого максимально соответствует стандартам компании Disney. Контролирует производство – американский режиссер анимации Тони Бонилла, в чьем послужном списке такие известные проекты, как «Ледниковый период 3: Эра динозавров», «Рио 2», «Зверополис».

По сюжету новых приключений известного героя, созданного Джонатоном Свифтом, Гулливер возвращается в Лилипутию. За время его отсутствия в стране произошли значительные изменения. Головокружительные веселые приключения, погони, испытания – вот с чем придется столкнуться путешественнику и его друзьям. Семейный фильм полон юмора и смешных ситуаций, которые понравятся как детям, так и взрослым.

В украинском прокате «Гулливер возвращается» планируется к выходу 24 декабря 2020 года.

Ранее мы писали, какие фильмы 2019-2020 можно найти в открытом доступе. 

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Теги: Канны, мультфильм, анимация, украинское кино
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Источник: IVONA)bigmir.net

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