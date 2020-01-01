Какие новые блокбастеры уже можно увидеть в Сети.

Кинохиты 2019-2020: ТОП фильмов, которые можно посмотреть в открытом доступе pinterest.com

Читай также: День Луки, или Ведьмины хороводы: Приметы и суеверия 5 мая 2020

В связи с карантином, который в некоторых странах ввели еще зимой 2020, фильмы, вышедшие в 2020 году, перекочевали с больших экранов на домашние - и именно там ждут зрительского признания. В связи со сложившейся ситуацией - уже множество “свежих“ картин можно найти в открытом доступе в Сети. Предлагаем узнать, какие кинохиты 2020, а также все еще “свеженькие“ 2019 - можно смотреть онлайн или скачать для домашнего просмотра.

ТОП-15 фильмов 2019-2020 года, который можно найти в открытом доступе:

Джентльмены (2020)

Свежая картина Гая Ричи, которая уже успела заслужить славу “лучшего фильма“ режиссера. Также многие считают, что Ричи наконец вернулся к своей “правильной“ и “истинно Ричивской“ манере, которой он положил начало фильмом “Карты, деньги, два ствола“. История о наркоторговце, который решил продать бизнес и отойти от дел, однако это оказывается не так просто, как ожидал бы.... неискушенный зритель. Фильм радует подтекстом, фирменным “Ричивским“ юмором и сплошь звездами мирового кино - чего только стоит шикарный, загримированный Хью Грант. Подробности в трейлере:

Джокер (2019)

Киносенсация прошлого года, которая завоевала два “Оскара“. Сольный фильм о известном злодее киновселенной DC - загадочном злом клоуне Джокере. Картина ни разу не развлекательная и совершенно не смешная - это самая настоящая драма о становлении мрачного антигероя в исполнении не побоимся этого слова - гениального Хоакина Феникса.

Ford против Ferrary (2019)

Увлекательная картина, жанр которой отметили как спорт-боевик. Основанная на реальных событиях невероятная история о том, как в 1960-х группа конструкторов под руководством Кэрролла Шелби и талантливый британский гонщик Кен Майлс бросили вызов неизменному чемпиону гонок - машине Феррари, создавая с нуля самый быстрый спорт-кар.

Платформа (2019)

Сильная картина - не для слабонервных и, прямо скажем, на любителя. Небанальный сюжет, множество аллюзий и глубокий подтекст, кровавые картинки и открытый финал. И все это дело рук испанского режиссера-дебютанта Гальдера Гастелу-Уррутии. Действие происходит в некоем вымышленном месте, наподобие тюрьмы, в которой есть множество уровней, каждый из которых принимает двоих узников.

Посредине через все камеры проходит прямоугольная шахта, по которой раз в сутки спускается платформа с едой. Вернее, как с едой: для первых нескольких десятков уровней это еще еда, а дальше - уже объедки и грязная битая посуда тех, “кто выше“. Вот в это “чудное местечко“ и попадает главный герой картины - на “удобный“ 48 уровень. Да вот штука то в том, что раз в месяц узники меняются местами - и те, кто был вверху, могут оказаться в самом конце шахты. А мрачная атмосфера и настроение сокамерника нашего героя - говорит нам о том, что это не сулит ему ничего хорошего....

Король Лев (2019)

Реинкарнация одного из самых популярных Диснеевских мультфильмов о львенке, который должен унаследовать землю прайда “вон до тех гор, куда падает свет“, но однажды все круто меняется и он вынужден покинуть дом. Красивая рисовка, до деталей воссозданные оригинальные сцены, любимые саундтреки. Хороший, качественный мульт для семейного просмотра.

Аэронавты (2019)

Еще одна картина о неисправимых мечтателях, которые способны изменить мир. История происходит в середине 19 века. Главные герои - девушка, умеющая управлять воздушным шаром, и ученый-метеоролог. Герои вместе отправляются в опасное путешествие, чтобы сделать то, что ранее не удавалось ни одному человеку.

Банкир (2020)

Захватывающая драма, основанная на реальных событиях. В основе сюжета - невероятная история первых банкиров-афроамериканцев - Джо Морриса (играет Сэмюэл Л. Джексон) и Бернарда Гарретта (воплотил Энтони Маки). Так, оба парня с детства были способными и смекалистыми, но в условиях Америки 1950-х - им все еще, что называется, стоило родиться с белой кожей... Однако, два будущих партнера нашли выход из ситуации: чтобы избежать расовой дискриминации, они основывают компанию и тут же нанимают белого руководителя. Сами же, будучи владельцами бизнеса, притворяются водителем и дворником. Фильм увлекает с первой минуты - и держит до титров.

Однажды...В Голливуде (2019)

Картина Тарантино - стоит ли добавлять что-то еще? Фаны режиссера уже побежали скачивать, а те, кто не любит “тарантиновщину“, похоже. еще сомневаются. А если чуть заспойлерить, что звезды “настоящего“ Голливуда конца 1960-х оживут на экране со всеми своими фишками? А красавчик Брэд Питт появится в роли дублера красавчика Лео ди Каприо, воплотившего некоего звезду вестерна? И если еще прибавить, что Тарантино приоткрыл завесу над хронологией трагедии в доме режиссера Романа Полански в 1969 года - и рассказал историю женщины, которую часто вспоминают как “жену Полански“, и редко - как восходящую звезду Шэрон Тэйт. Зрителя ждет полное погружение в “тот трушный Голливуд“ - приятного просмотра!

1917 (2019)

Военная драма, взявшая “Оскар“ как лучший фильм. Действие происходит в разгар Первой мировой войны, а центре сюжета оказываются два юных солдата, получившие весьма опасный приказ. Герои должны проникнуть на вражескую территорию - и от успеха будет зависеть жизнь не одной сотни товарищей по оружию. Картина держит в напряжении и по-настоящему увлекает.

Достать ножи (2019)

Запутанный и весьма увлекательный детектив в Дэниэлом Крейгом в роли сыщика. По сюжету, романист Харлан Тромби собирает на своё 85-летие в загородном доме большую и разношерстную семью, а наутро самого виновника торжества находят мертвым. Сразу после похорон начинается расследование, которое ведет харизматичный детектив Бланк. Сыщик начинает выуживать один за другим секреты этой странной и весьма загадочной семьи.

Звездные войны: Скайуокер. Восход (2019)

Картина, которая призвана дать ответы на все вопросы зрителей о перипетиях в семье Скайуокеров, которые накопились еще с самых первых эпизодов космической киносаги “Звездных воен“. Ни для кого ни секрет, что фанатам “Star Wars“ не так-то просто угодить - получилось ли у создателей прошлогодней картины - можно убедиться, посмотрев фильм в открытом доступе.

Малефисента: Владычица тьмы (2019)

Вторая часть сказочной истории о волшебнице Малефисенте, которую воплотила владычица грез и мечтаний сильной половины человечества - Анджелина Джоли. Всем, кто любит сказки, кому понравилась первая часть, а также поклонникам и поклонницам красивой Анджи - смотреть обязательно.

Плохие парни навсегда (2020)

Герои Мартина Лоуренса и Уилла Смита снова оказываются замешанными в крутую разборку, правда, на этот раз дел осложняется “мстителем“, который явно охотится на одного из “парней“ - и явно не шутит. А вот второй “плохой парень“ твердо решает уйти из Полиции... Но ведь это дело нужно распутать... в последний раз...

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (2020)

Еще один “сольник“ второстепенного героя, пардон, героини, киновселенной DC. Девушка упомянутого выше Джокера - харизматичная злодейка Харли Квинн, которая, перефразируя клише, “очаровательна и очень опасна“. Картина выдержала шквал критики, которая, к слову, не коснулась игры шикарнейшей Марго Робби. Теперь у вас есть возможность, не выходя из дому, посмотреть картину - и сложить о ней собственное мнение.

Віддана (2020)

А вот и вишенка на торте в нашей подборке “свеженького“ - красивая украинская историческая мелодрама по мотивам романа Софии Андрухович “Феликс. Австрия“. Давным-давно (простите) доктор, живущий в Станиславе (современный Ивано-Франковск), который тогда был землями Австрии, спас от пожара двоих девочек - свою дочь Адель и дочку прислуги Стефанию. Девушки воспитывались вместе и, уже будучи совсем взрослыми, остались в одном доме: дочь доктора - хозяйкой, а Стефания - прислугой. Однако все не так однозначно - молодые женщины до сих пор не могут понять, кем являются друг для друга, а также, на что каждая из них способна на самом деле....

Ранее мы писали, что в Украине ослабляют карантин - куда можно будет ходить с 11 мая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.