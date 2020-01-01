Совсем скоро ожидается редчайшее астрономическое явление.

Полный парад планет - крайне редкое и захватывающее зрелище. Уже 4 июля 2020 года его ожидают увидеть миллионы людей по всей планете. Что же является собой полный парад планет и каким он будет 4 июля 2020 года, расскажет Ivona.

Что такое парад планет?

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Парад планет (Апульс) - неофициальный астрономический термин, характеризующий явление, когда планеты Солнечной системы (все или частично) находятся по одну сторону от небесного светила на небольшом расстоянии друг от друга.

Парад планет 4 июля 2020 года: Что известно? pinterest.com

Воспринимать, конечно, парад планет буквально не стоит - они не выстраиваются в ровную, безупречную линию на небосводе, так как каждая из них имеет свои особенности движения. Впрочем, во время этого явления их угол отклонения друг от друга незначителен.

Существует три вида парадов планет:

малый - по одну сторону от Солнца оказываются 3-4 планеты

большой - 5-6 планет

полный - все планеты, включая Плутон.

Три планеты выстраиваются в “парад“ приблизительно дважды в год, четыре - один раз, каждые девятнадцать лет на построение выходят шесть планет. А вот полный планетный парад - явление крайне редкое, ведь происходит всего раз в 170 лет.

Парад планет 4 июля 2020 года

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Необычное поведение звезд и планет, которое можно отследить невооруженным глазом и доступно каждому, кто хоть изредка смотрит на небо, всегда волновало людей. Кометы, звездопады, затмения, парады - все это считается предвестником грядущих перемен. А так как человек чаще всего пессимист по натуре, то и подобным явлениям приписывали зловещие знамения.

Астрономы пожимают плечами - все идет своим чередом. А вот астрологи не на шутку всполошились - 4 июля 2020 года (и еще пару недель от этой даты) утром и вечером каждый сможет созерцать все восемь планет (в том числе и Плутон)!

Парад планет 4 июля 2020 года: Что известно? pinterest.com

Учитывая то, что 2020 год - високосный, да и в целом он насыщен (даже слишком) неприятными событиями, не удивительно, что редчайший парад планет вызывает у всех легкий приступ паники. Кое-кто поговаривает даже о конце света.

Но специалисты успокаивают взволнованных граждан - апокалипсиса не будет. По крайней мере, не по причине полного парада планет 4 июля 2020 года. Так как и самого этого явления также не намечается в ближайшее время.

Предыдущий полный парад планет состоялся 10 марта 1982 года, следующий ожидается лишь 8 февраля 2169 года.

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Откуда же взялись слухи о полном параде планет уже в июле этого года? Предполагается, что дело в неуместном сравнении планет с солдатами на параде, которого ожидают 4 июля 2020 года в США на День независимости. То ли неудачный перевод, то ли некорректная шутка подняли огромную шумиху, которая и породила предположение о грядущем параде планет. Со всеми его неприятными последствиями, разумеется.

Ранее мы рассказывали об особенностях звездопада в августе 2020 года.

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