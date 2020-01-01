Парад планет 4 июля 2020 года: Что известно?
Полный парад планет - крайне редкое и захватывающее зрелище. Уже 4 июля 2020 года его ожидают увидеть миллионы людей по всей планете. Что же является собой полный парад планет и каким он будет 4 июля 2020 года, расскажет Ivona.
Что такое парад планет?
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Парад планет (Апульс) - неофициальный астрономический термин, характеризующий явление, когда планеты Солнечной системы (все или частично) находятся по одну сторону от небесного светила на небольшом расстоянии друг от друга.
Воспринимать, конечно, парад планет буквально не стоит - они не выстраиваются в ровную, безупречную линию на небосводе, так как каждая из них имеет свои особенности движения. Впрочем, во время этого явления их угол отклонения друг от друга незначителен.
Существует три вида парадов планет:
- малый - по одну сторону от Солнца оказываются 3-4 планеты
- большой - 5-6 планет
- полный - все планеты, включая Плутон.
Три планеты выстраиваются в “парад“ приблизительно дважды в год, четыре - один раз, каждые девятнадцать лет на построение выходят шесть планет. А вот полный планетный парад - явление крайне редкое, ведь происходит всего раз в 170 лет.
Парад планет 4 июля 2020 года
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Необычное поведение звезд и планет, которое можно отследить невооруженным глазом и доступно каждому, кто хоть изредка смотрит на небо, всегда волновало людей. Кометы, звездопады, затмения, парады - все это считается предвестником грядущих перемен. А так как человек чаще всего пессимист по натуре, то и подобным явлениям приписывали зловещие знамения.
Астрономы пожимают плечами - все идет своим чередом. А вот астрологи не на шутку всполошились - 4 июля 2020 года (и еще пару недель от этой даты) утром и вечером каждый сможет созерцать все восемь планет (в том числе и Плутон)!
Учитывая то, что 2020 год - високосный, да и в целом он насыщен (даже слишком) неприятными событиями, не удивительно, что редчайший парад планет вызывает у всех легкий приступ паники. Кое-кто поговаривает даже о конце света.
Но специалисты успокаивают взволнованных граждан - апокалипсиса не будет. По крайней мере, не по причине полного парада планет 4 июля 2020 года. Так как и самого этого явления также не намечается в ближайшее время.
Предыдущий полный парад планет состоялся 10 марта 1982 года, следующий ожидается лишь 8 февраля 2169 года.
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Откуда же взялись слухи о полном параде планет уже в июле этого года? Предполагается, что дело в неуместном сравнении планет с солдатами на параде, которого ожидают 4 июля 2020 года в США на День независимости. То ли неудачный перевод, то ли некорректная шутка подняли огромную шумиху, которая и породила предположение о грядущем параде планет. Со всеми его неприятными последствиями, разумеется.
Ранее мы рассказывали об особенностях звездопада в августе 2020 года.
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