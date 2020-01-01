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Прогноз магнитных бурь на июль 2020

Спецтема: Астрология
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Расписание магнитных бурь на июль и как они повлияют на нашу жизнедеятельность.
Прогноз магнитных бурь на июль 2020
Прогноз магнитных бурь на июль 2020
pinterest.com

Средина лета будет отмечена тремя магнитными бурями средней и высокой интенсивности. Когда в июле 2020 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях расскажет Ivona.

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7 июля 2020 года - геомагнитная активность средней интенсивности. Больше всего от нее могут пострадать люди, восприимчивые к колебаниям, для остальных магнитная буря будет отмечена небольшим упадком сил и общим ощущением дискомфорта. Специалисты рекомендуют за несколько дней до, и пару дней после отказаться от алкогольных напитков, а также кофе и чая (черного и зеленого). Крайне важно во время летней жары и магнитных бурь поддерживать водно-щелочной баланс. В этом вам помогут расслабляющие травяные чаи (мята, мелиса, ромашка). Также не забывайте о здоровом режиме сна. Физические нагрузки (вроде бега или гимнастики) в прохладном, хорошо проветриваемом помещении зарядят вас необходимой энергией. После этого стоит принять контрастный душ или ванную с водой комнатной температуры, а также заняться ароматерапией с применением хвойных эфирных масел.

Прогноз магнитных бурь на июль 2020
Прогноз магнитных бурь на июль 2020
pinterest.com

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15 июля 2020 года - сильная магнитная буря, последствия которой будут ощущаться вплоть до 17 июля. Особенно осторожными необходимо быть тем людям, которые страдают от хронических или приобретенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Им необходимо на период геомагнитных колебаний при себе иметь средства первой медицинской помощи на случай обострения их состояний. В остальном магнитная буря 15 июля вероятней всего будет сопровождаться мигренью и головными болями, а также общим упадком сил. Постарайтесь на период геомагнитной активности отказаться от жирной пищи в пользу овощей и фруктов с низким содержанием сахара. На 15-ое число приходится пик геомагнитной активности июля, поэтому также будет не лишним соблюдение правил безопасности при магнитных бурях (даже если вы в целом не восприимчивы к геомагнитным колебаниям): здоровый сон, минимум нагрузок, натуральная пища и обильное питье.

Прогноз магнитных бурь на июль 2020
Прогноз магнитных бурь на июль 2020
pinterest.com

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29 июля 2020 года - последствия геомагнитного колебания средней интенсивности почувствуют на себе, вероятней всего, абсолютно все. Среди главных симптомов специалисты отмечают проблемы со сном (сонливость или наоборот – бессонница), повышенная нервная возбудимость, раздражительность. Купировать проявления влияния магнитной бури 20 июля помогут травяные настои на ромашке, липе, мяте и мелиссе. Их можно пить в качестве чая горячими, или холодными с подсластителем в виде меда. Хуже всего от геомагнитных колебаний 29 июля придется гипертоникам и гипотоникам. Людям с проблемами с артериальным давлением лучше воздержаться от активных физических нагрузок (особенно в жаркое время суток) и напитков, содержащих кофеин, алкоголь и синтетические подсластители.

Прогноз магнитных бурь на июль 2020
Прогноз магнитных бурь на июль 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что садить в июле по дням, согласно лунному календарю.

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Теги: магнитные бури, магнитные бури 2020, магнитная буря, лето 2020, метеозависимость, метеочувствительность
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Источник: ivona)bigmir.net

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