Когда нужно уделить внимание семье, а когда - пересмотреть свои принципы?

Когда в июле 2020 года наступит Полнолуние и Новолуние, и какими событиями будут наполнены эти дни, расскажет Ivona.

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Полнолуние в июле 2020 года произойдет в воскресенье, 5 июля в знаке Козерога. Астрологи отмечают, что в этот день все процессы в организме (и физические, и психические) будут находиться в состоянии уравновешенности. Внезапно нахлынувшее умиротворение поможет закончить дела, которые вы откладывали в долгий ящик. Однако начинать что-то новое на волне энтузиазма не стоит. Полнолуние является благоприятным периодом для тщательного планирования и целеполагания. Важные деловые сделки и переговоры лучше отложить до более благоприятного момента. А вот заняться творчеством - самое время. Даже если вы от природы не наделены особыми художественными талантами, пение в караоке или рисование абстракций в блокноте могут принести вашему организму отдохновение и зарядить положительно энергетикой.

Полнолуние и Новолуние в июле 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Специалисты также советуют в июльское Полнолуние пересмотреть свои отношения с семьей. Если кто-то из близких находится с вами в ссоре ли затаил обиду, этот день - идеальный момент наладить отношения. Также не забудьте уделить внимание младшему поколению. Наблюдая за их поведением вам, возможно, придет необычная идея, которая в дальнейшем поможет в профессиональном или творческом развитии. Также удачным решением будет сходить 5 июля в гости или выбрать для отдыха какой-то из активных видов спорта.

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Новолуние в июле 2020 года произойдет в понедельник, 20 июля в знаке Рака. Один из сложнейших в энергетическом плане дней месяца. Вам придется приложить массу усилий для того, чтобы не поддаться искушениям и не растратить жизненные силы на пустые ссоры и авантюры. В эмоциональном плане вы станете крайне восприимчивыми к внешним раздражителям, поэтому астрологи советуют провести этот день если не уединении и медитациях, то хотя бы в делах, которые всегда приносят вам удовольствие: будь то хобби или занятия спортом.

Полнолуние и Новолуние в июле 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Во время июльского Новолуния может показаться, что все стало с ног на голову: враги проявляют дружелюбие и предлагают помощь, друзья - грубят без причины и исчезают в самый неподходящий момент. Вероятно, ваша вера в нерушимость союзов, да и в собственных принципах и чувствах, слегка пошатнется, но это ощущение обманчиво. Не сходите с намеченной тропы, иначе с последствиями “новолунной“ слабости вам придется разбираться целый месяц, до следующего Новолуния.

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