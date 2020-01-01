Лунный календарь на июль 2020 года
Что нас ожидает по лунному календарю в разгар лета 2020 года расскажет Ivona.
1 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для самопоиска. Вероятней всего вам все же удастся найти то, что вы так давно искали.
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2 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Идеальный день для длительных путешествий и решения важных вопросов.
3 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Ожидаются конфликт в любовных и других межличностных отношениях. Повышенная нервная возбудимость приведет к непредсказуемым последствиям.
4 июля 2020 - растущая Луна в Козероге. Если решение проблемы найти не удается, попробуйте обратить внимание на то, что же стало причиной ее возникновения. Это подскажет вам, в каком направлении двигаться.
5 июля 2020 - Полнолуние в Козероге. Благоприятный день для восстановления и укрепления родственных связей.
6 июля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Велика вероятность того, что отношения с ближайшим окружением станут напряженными и натянутыми. Будьте осторожны, думайте, прежде чем сказать или сделать что-либо.
7 июля 2020 - убывающая Луна в Водолее. День гармоничный во всех смысла. Не теряйте возможности, наслаждайтесь жизнью.
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8 июля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Настало время пожинать первые плоды приложенных прежде усилий. Они и покажут вам, как распоряжаться личными ресурсами (и материальными, и психологическими) дальше. Удачный день для того, чтобы распрощаться с вредными привычками.
9 июля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня придется проявить чудеса сдержанности и дипломатии, так как конфликты и стычки будут поджидать вас буквально на каждом углу.
10 июля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Один из самых неблагоприятных дней месяца. Его лучше провести в размышлениях в уединении.
11 июля 2020 - убывающая Луна в Овне. Посвятите сегодняшний день самосовершенствованию и духовным практикам.
12 июля 2020 - убывающая Луна в Овне. Обилие духовной и физической энергии лучше всего направить в благое русло - спортивную деятельность и помощь близких.
13 июля 2020 - убывающая Луна в Овне. Благоприятный день для построения планов и проведения переговоров с целью повысить свой авторитет среди коллег.
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14 июля 2020 - убывающая Луна в Тельце. Будьте предусмотрительны - сегодня вероятно активизируются ваши недоброжелатели и интриганы, не давайте им пищу для новых авантюр.
15 июля 2020 - убывающая Луна в Тельце. Начинать что-то в этот день не стоит, но для выполнения рутинной работы, до которой все не доходили руки, у вас внезапно откроется второе дыхание.
16 июля 2020 - убывающая Луна в Близнецах. День благоприятен для домашней суеты и отдыха.
17 июля 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Удачный день для того, чтобы избавиться от всего ненужного в вашей жизни: вредных привычек, недоброжелателей, псевдодрузей, вещей, которые захламляют ваше личное пространство.
18 июля 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Сегодня вам будет удаваться все! Не растратьте этот дар по пустякам, сосредоточьтесь на решении тех проблем, которые вам давно не дают покоя.
19 июля 2020 - убывающая Луна в Раке. Самое время подумать о земных благах и собственном комфорте: день удачен для начала ремонта, крупных покупок и романтических свиданий.
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20 июля 2020 - Новолуние в Раке. Ваше физическое и психологическое здоровье может дать слабину. Берегите себя.
21 июля 2020 - растущая Луна во Льве. Преодоление худших проявлений собственного характера поможет вам в реализации новых начинаний.
22 июля 2020 - растущая Луна во Льве. В этот день будет много агрессии и конфликтов. Поберегите нервы, лучше всего выплеснуть свою злость через физические нагрузки.
23 июля 2020 - растущая Луна в Деве. День благоприятен для решения вопросов в деловой сфере, однако от неоправданных рисков лучше всего воздержаться.
24 июля 2020 - растущая Луна в Деве. Самое время проверить на прочность свои убеждения и принципы - придерживаясь их, вам удастся достигнуть намеченной цели.
25 июля 2020 - растущая Луна в Весах. Самый благоприятный день месяца.
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26 июля 2020 - растущая Луна в Весах. Дисциплина и самоорганизованность помогут вам реализовать ваши рабочие планы.
27 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для деловой активности.
28 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Старые ошибки непременно напомнят о себе. Ваша цель - не сходить с намеченного курса и внимательней относиться к тому, что, когда и кому вы говорите.
29 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Крайне тяжелый день. Вам придется проявить чудеса сдержанности, чтобы провокаторы не смогли воспользоваться вашей минутной слабостью в будущем.
30 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Этот день лучше всего посвятить люби и творчеству.
31 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Один из самых положительных и энергетически сильных дней месяца.
Ранее мы рассказывали о ритуалах на исполнение желаний в день летнего солнцестояния.
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