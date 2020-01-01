Будьте внимательны к Знамениям Тимофея.

Запреты дня 23 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Тимофеев день pinterest.com

Во вторник, 23 июня 2020 года, отмечается День Тимофея (Тимофеев День, Знамения Тимофея, Тимофей Мышьеписк, Тимофей Знаменитый). Так православные христиане чтут память священномученика Тимофея, епископа Прусского.

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Что нельзя делать в День Тимофея 23 июня 2020?

день считается неблагоприятным для решения любого рода финансовых вопросов, запрещено также брать или давать в долг

нельзя просить повышения или прибавки на работе

не стоит скупиться и отказывать в помощи нуждающимся

нельзя выносить “сор из избы“ - выносить мусор, сплетничать и обсуждать семейные проблемы с посторонними.

Приметы в День Тимофея 23 июня 2020

В народе 23 июня также называли Знамениями Тимофея, так как считалось, что в этот день людям являются различные видения. Они, в основном имели отрицательный характер, по ним определяли грядущие несчастья. Так плохим знаком считалось на Тимофея потерять перчатки, разбить зеркало, обознаться на улице или увидеть радугу - все эти приметы сулили горести, голод, скорую болезнь и пр.

Впрочем, были в этот день и добрые приметы. Например, если вам привиделся свет в своем жилище - ждите добрых вестей.

Также Тимофеев день совпадает с народным праздником Агафены Купальницы, которая “открывала“ купальный сезон. Любые процедуры, связанные с водой или купанием (будь то заготовка веников для бани, полив или строительство летнего душа), несут с собой положительную энергетику. Вода в этот день имела лечебные и укрепляющие свойства.

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Другие праздники 23 июня 2020

Международный Олимпийский День

День государственной службы Организации Объединенных Наций

День государственной службы Украины

День без обид

Международный день вдов

Агафена Купальница.

Именины 23 июня 2020

По православному церковному календарю именины отмечают Александр (защитник), Антонина (принадлежащая Антонию, цветок), Василий (царственный), Иван (Благодать Божья), Тимофей (почитающий Бога), Феофан (богоявление), Алексей (защитник), Николай (побеждающий народ), Никон (побеждающий) и Павел (малыш), по католическому - Ванда (смутьянка), Зенон (принадлежащий Зевсу, божественный), Иосиф (прибавление).

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