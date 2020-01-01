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Запреты дня 9 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Федорин день

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Список примет в День святой Феодоры достаточно обширен.
Запреты дня 9 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Федорин день
Запреты дня 9 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Федорин день
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Во вторник, 9 июня 2020 года, православные христиане чтут память мученицы - святой Феодоры (Федоры), девы, принявшей смерть за свою веру. В народе этот день стали звать Федориным. Так как он выпадает на период летних (зеленых) святок, многие приметы на Федоры связаны не только с религиозными представлениями, но и народными поверьями.

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Что нельзя делать на Федорин день 9 июня 2020?

  • родителям и детям запрещено есть и пить из одной посуды - это может сделать ребенка безвольным или привести к большой ссоре между домочадцами (вплоть до разрыва отношений)
  • запрет на Федорин день также лежит и на стирке детских вещей. Особенно это касается вывешивания их на открытом пространстве. Считается, что в этот день к ним может пристать нечистая сила, которая будет беспокоить малыша по ночам
  • нельзя на Федорин день болтать попусту и сплетничать
  • также не стоит на Федорин день выносить сор из избы в прямом и фигуральном смысле: нельзя убираться в доме (особенно подметать), иначе все счастье, домовых и добрых духов из дома выметешь. Ссориться также запрещено, так как считается, что повздорившие вовек не помирятся. Если же конфликт все же произошел, необходимо спорщиков “разлить водой“ - побрызгать холодной водой обоих, чтобы они быстрее забыли конфликт и жили в мире дальше
  • несмотря на запрет на работу по дому, лениться в целом так же негоже на Федорин день. Уделите внимание работе в саду или огороде, или же благотворительной деятельности
  • нельзя в этот день также изготавливать обереги, иначе они могут сработать против вас.

Приметы на Федорин день 9 июня 2020

Как и в любой другой летний день, на Федору пытались предсказать погоду - крайне важный фактор в разгар страды. В народе подмечали - если цветы жимолости в погожий день перестали пахнуть - ждите засухи, дождливая Федора - к такой же ненастной осени.

Густой туман поутру - к хорошему урожаю грибов.

Сны с 8 на 9 июня - вещие. Ждите их исполнения через две недели. Если вы не хотите, чтобы сон стал явью, расскажите о нем как можно скорее.

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Другие праздники 9 июня 2020

  • Международный день друзей
  • Международный день архивов
  • Международный день аккредитации
  • День воды.

Именины 9 июня 2020

По православному церковному календарю именины в этот день отмечают Иван, Иона, Киприан, Нил, Федор, Анастасия, Давид, Леонид, Леонтий, Петр, Федора и Ферапонт. По католическому - Пелагея, Фелициан и Диана.

Ранее мы рассказывали, как поздравить своих близких с Международным днем друзей.

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, именины, день ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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